В Свердловской области резко похолодает. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области ожидается резкое похолодание. Уральские синоптики прогнозируют понижение температуры до +2°С.

Как сообщается на сайте Уральского Гидрометцентра, столбик термометра опустится до +2°С в ночь на 27 августа (четверг). При этом такой показатель ожидается только в низинах. На остальной территории региона будет +7...+12°С. Днём воздух прогреется до +21...+26°С, на Крайнем Севере до 16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В ближайшие пару дней в область вернётся жара. В субботу днём столбик термометра может показать до +29°С.

Фото: Уральский Гидрометцентр

Стоит отметить, что в Екатеринбурге в ближайшие дни будет тепло. Завтра воздух прогреется до +25°С, в пятницу до +27°С, а в субботу до +28°С.