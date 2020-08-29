За победу в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020» поборются 14 свердловчан

Суперфинал пройдёт 6 и 7 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Фото: Алексей Кунилов

За победу в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020» поборются 14 представителей Свердловской области. Кульминация флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт 6 и 7 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, по итогам региональных полуфиналов приглашения в суперфинал получили 270 участников. Также по результатам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. В общей сложности, в нём примут участие 300 участников из 54 регионов России, а также по двое граждан Украины и Белоруссии.

Уральский федеральный округ представят 31 суперфиналист из четырёх регионов: помимо 14 конкурсантов из Свердловской области, это семь участников из Челябинской области, шесть человек от Тюменской области, а также четверо суперфиналистов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, в число регионов с наибольшим количеством участников, приглашённых в суперфинал, вошли Москва (62 человека), Санкт-Петербург (31), а также Свердловская область и Ставропольский край – по 14 конкурсантов.

В течение двух дней суперфинала, конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых определятся 100 победителей.

Список суперфиналистов из Свердловской области: