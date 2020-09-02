Опубликован график выдачи пакетов для сбора ТКО в частном секторе Екатеринбурга

Опубликован график выдачи пакетов для сбора ТКО в частном секторе Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

ЕМУП «Спецавтобаза» организует выдачу пакетов для сбора ТКО жителям частного сектора Екатеринбурга. Опубликован график на четвёртый квартал 2020 года.

Выдача пакетов регионального оператора будет осуществляться бесплатно, по графику, определённому для каждого из семи районов уральской столицы. С собой необходимо иметь паспорт и квитанцию на оплату коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В случае, если пакеты получает представитель, нужно взять с собой доверенность.

График распространения пакетов на четвёртый квартал 2020 года:

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза», с графиками распространения пакетов для жителей частного сектора муниципальных образований АПО-3 можно ознакомиться здесь.

Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-96 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее «Спецавтобаза» приостанавливала массовую выдачу пакетов. Соответствующие меры были связаны с дополнительной защитой населения от коронавирусной инфекции на территории области.