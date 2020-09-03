Владислава Крапивина похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

Через небольшой зал Храма на Крови, чтобы проститься с Владиславом Крапивиным, прошли сотни людей Фото: Павел Ворожцов

Прощание с Владиславом Крапивиным затянулось в Храме на Крови в Екатеринбурге на четыре часа. Планировалось, что отпевание закончится в 14.00 и после этого сразу гроб с телом писателя повезут на Широкореченское кладбище. Однако поток людей, желающих проститься с ним, очень долго не мог закончиться, так что на кладбище машины и автобусы выехали только около 15.00.

Проводить в последний путь Владислава Крапивина приехали не только жители Екатеринбурга и Свердловской области, но и других городов России – те, кому он особенно дорог и был больше, чем писатель. За свою 81-летнюю жизнь Владислав Крапивин стал автором более ста книг – рассказов, повестей и романов. На этих книгах выросли целые поколения.

– Слава был со мной 45 лет моей жизни – воспитал, сделал таким, каким я есть, я говорю ему за это спасибо, – сказал во время прощания с Крапивиным в Храме на Крови Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выпускник созданного Крапивиным в 1961 году в Свердловске отряда «Каравелла».

Школьник специально прилетел на похороны писателя из Москвы. И когда говорил речь, стоя у ног своего Командора (таково звание Владислава Крапивина в «Каравелле»), с трудом сдерживал волнение в голосе. Никто не ожидал, что Александр Яковлевич не ограничится печальными словами и вдруг запоёт старую каравелловскую песню – прямо здесь, в храме, стоя под иконами и зажжёнными свечами:

«Как бы крепко ни спали мы,

Нам подниматься первыми -

Лишь только рассвет забрезжит

В серой весенней дали…

Это неправда, что маленьких

Смерть настигает реже:

Ведь пулемёты режут

Часто у самой земли…»

Люди в храме подхватили песню «Маленькие барабанщики» – эти стихи написал Владислав Крапивин, а музыку к ним, как признался Александр Школьник – он сам.

Отдать дань уважения писателю пришли в Храм на Крови заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

– Владислав Петрович много значит для Екатеринбурга и для горожан, мы обязательно увековечим его имя, присвоив его одной из городских улиц, – сказал Александр Высокинский.

Президент России Владимир Путин прислал в Екатеринбург телеграмму: «Примите слова глубокого соболезнования поддержки и сочувствия, — её зачитали в Храме на Крови. — Он был замечательным педагогом и наставником, искренним, душевным человеком». Президент добавил, что книги Крапивина поднимали важные для юных читателей темы.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, выходя из Храма на Крови, пояснила для «Областной газеты», что уход Владислава Крапивина – это невосполнимая для Среднего Урала потеря:

– Но будет жить литературная премия его имени, мы всё сделаем, чтобы он и его книги остались такими же значимыми для детей, какими были раньше.

Детей было много на похоронах Крапивина – многие родители привели с собой юных почитателей творчества писателя. А кроме того, в последний путь Владислава Петровича провожал почти весь сегодняшний состав флотилии «Каравелла».

Крапивина похоронили на Широкореченском кладбище Екатеринбурга под бой барабанов – «Морской марш» барабанщиков «Каравеллы».

Проводить в последний путь Владислава Крапивина пришли дети – почти весь состав флотилии «Каравелла» Фото: Павел Ворожцов

Проститься с писателем Крапивиным в Храм на Крови пришёл первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев Фото: Павел Ворожцов

Проводить Владислава Крапивина в последний путь пришли министр культуры Свердловской области Светлана учайкина и ректор УрФУ Виктор Кокшаров Фото: Павел Ворожцов

Цветы к гробу Владислава Крапивина принёс уральский Художник Сергей Григорьев (Серёжа Пикаssо) Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Александр высокинский во время прощания с писателем Владиславом Крапивиным пообещал назвать его именем одну из улиц уральской столицы Фото: Павел Ворожцов

Владислава Петровича Крапивина отпели 3 сентября в Храме на Крови в Екатеринбурге Фото: Павел Ворожцов

Отпевание Владислава Крапивина провёл протоиерей Максим Миняйло. старший священник Храма-памятника на Крови Фото: Павел Ворожцов

Доктор филологических наук, профессор УрФУ Леонид Быков почтил память Владислава Крапивина Фото: Павел Ворожцов

Отдать дань уважения Владиславу Крапивину пришёл в Храм на Крови заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков Фото: Павел Ворожцов

Уральцы, выросшие на книгах Владислава Крапивина, пели рядом с Храмом на Крови песни на его стихи Фото: Павел Ворожцов