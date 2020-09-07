Благоустройство по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2021 году затронет 41 свердловский муниципалитет

В Свердловской области благоустроят 27 дворов и 45 общественных территорий. Фото: Павел Ворожцов

В 2021 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» в Свердловской области благоустроят 27 дворов и 45 общественных территорий. Работы пройдут в 41 муниципальном образовании.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на выполнение работ из областного и федерального бюджетов будет выделено более 1,7 млрд рублей.

Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по реализации региональной программы формирования комфортной городской среды сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По словам министра, объекты будущего благоустройства были определены в ходе конкурсного отбора муниципальных заявок. Комиссия оценивала актуальность и социальную значимость проектов, а также соответствие критериям, установленным на федеральном и региональном уровнях.

«В региональную программу формирования комфортной городской среды следующего года вошли общественные территории, набравшие более 31 балла, и дворы, набравшие не менее 32 баллов», – сказал Николай Смирнов.

Напомним, ежегодно по нацпроекту «Жильё и городская среда» на комплексное благоустройство в регионе выделяется почти два миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. За последние три года обновлено около 300 дворов. Ещё 48 придомовых площадок благоустраиваются этим летом.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области проверил ход благоустройства дворов Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы идут с опережением графика.