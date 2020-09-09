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9 сентября 2020, 13:37

В екатеринбургском парке Маяковского заменят колесо обозрения

Колесо обозрения

Победитель, который займётся установкой нового аттракциона, станет известен 1 октября. Фото: Алексей Кунилов.

Руководство ЦПКиО им. Маяковского объявило о конкурсе на замену колеса обозрения. Победитель, который займётся установкой нового аттракциона, станет известен 1 октября.

Как говорится на сайте парка Маяковского, предложения партнёров будут рассматриваться по следующим параметрам:

  • предлагаемая локация;
  • технические характеристики;
  • благоустройство;
  • финансовое предложение;
  • сроки готовности.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23:59 28 сентября. До 13:00 29 сентября всем участникам будут высланы приглашения на очную часть конкурса - презентацию своего проекта.

В документах уточняется, что новое колесо обозрения может быть установлено как на месте старого, так и на другой локации. Старое колесо будет демонтировано в любом случае.

Интересно

После экспертизы в парке Маяковского были списаны шесть аттракционов, которые отжили свой век или работали без разрешительных документов. В их числе – карусели "Орбита" и "Дракон", "Городок сказок" и вращающиеся качели. Вместо них в августе в парке установят 12 новых аттракционов.

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Областная газета Свердловской области

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