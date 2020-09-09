На юбилее домжура Евгений Куйвашев обещал, что его никто никогда у журналистского сообщества не отберёт

С пятилетием Дома журналистов Евгений Куйвашев (справа) поздравил Александра Левина (слева) и разрезал символический торт. Фото: Свердловский Дом журналистов

В Международный день солидарности журналистов, который ежегодно отмечается 8 сентября, губернатор Евгений Куйвашев встретился с активом Свердловского творческого союза журналистов. Встреча прошла в месте, которое хорошо знакомо каждому представителю свердловских СМИ – в Доме журналистов, который был открыт ровно пять лет назад.

Старинная усадьба горного техника Павла Утякова, что находится на улице Клары Цеткин,1 в Екатеринбурге, была отреставрирована в рекордные сроки – всего за два года. В декабре 2012 года во время итоговой пресс-конференции для представителей СМИ Евгений Куйвашев объявил, что дал поручение мингосимуществу найти подходящее для Дома журналистов помещение, а в апреле 2013 года на площадке бывшей усадьбы уже прошёл первый субботник. Не всем даже верилось в то, что многолетняя мечта свердловских газетчиков, работников радио и телевидения наконец сбудется. «Более 20 лет мы жили этой идеей. Многие политики обещали решить вопрос, но обещал и сделал пять лет назад только один – губернатор Евгений Куйвашев», – сказал главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, с 2001 по 2013 год возглавлявший Свердловский союз журналистов.

По словам губернатора, Домжур с успехом выполняет свою миссию – является ключевой коммуникационной площадкой для СМИ региона. Председатель творческого союза журналистов Александр Левин поблагодарил Евгения Куйвашева за большое внимание к деятельности журналистского сообщества. На встрече прозвучали поздравления коллег из других городов области. Дмитрий Полянин передал хозяевам памятные документы: соглашение от 2001 года о сотрудничестве Союза журналистов России и Свердловского творческого союза журналистов, а также копии подписных листов обращения с просьбой об открытии Дома журналистов, направленные в адрес мэра Екатеринбурга и губернатора – тогда их подписали около 400 свердловских журналистов.

Свой подарок на юбилей домжура преподнёс и глава области. Евгений Куйвашев сказал, что историческое здание по улице Клары Цеткин,1 всегда будет принадлежать журналистскому сообществу области. «Теперь у журналистов есть не только свой дом, но и дом, который никто никогда у них не отберёт», – заявил губернатор.

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Опубликовано в №167 от 10.09.2020 под заголовком «На юбилее домжура Евгений Куйвашев обещал оставить его за журналистским сообществом»