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Общество
10 сентября 2020, 03:00

В нашем СССРдце-2

Продолжаем сладко ностальгировать о Советском Союзе*

*первая часть – в номере за 16 мая 2019 года.

  • Советский балет гремел костями по всей планете.
  • Директора заводов запросто заводили романы со слесарями, с которыми познакомились в электричке!
  • Молодёжь компостировала абонементы, а не пупки себе!
  • Геев не преследовали, а лишь скупо упоминали о них в Уголовном кодексе.
  • Нашей стране не было равных на чемпионатах по борьбе за мир.
  • Граждане имели возможность путешествовать по Европе на танках.
  • Дети писали на асфальте: «Миру – мир!», а не «Люда, прости и пусти домой!»
  • Наркоманы в подъезды не ходили, а только алкаши да шалавы... здрасьте, Мариванна.
  • Потерять телефон было невозможно!
  • Очередь на машину двигалась так быстро, что модель за десять лет не успевала устареть. При этом была стабильность: очередь на машину можно было завещать внукам.
  • Не было сезонных предрассудков вроде «зимней резины».
  • Не было такого извращения, как чай в маленьких пакетиках. Крепкий чай заваривали пачками минимум по 125 граммов!
  • В СССР было подлинное равноправие полов. Никто не оскорблял женщин материнским капиталом.
  • Можно было курить прямо в школе, не отходя на нынешние 50 метров.
  • Можно было не ходить в церковь на Пасху. В Москве, например, на Пасху можно было сходить в бассейн!
  • В московской лаборатории изучали науку, а не пластиковые баночки с мочой. Кстати, никто в мире не смел сомневаться в качестве советской мочи. Советскую мочу боялись и уважали.
  • Полиэтиленовые мешки, благодаря доступному хозяйственному мылу, служили годами.
  • Строительные материалы были совершенно бесплатными. Надо было их просто унести со стройки.
  • За пять копеек можно было ездить везде. Или купить пирожок с повидлом! А повидло было из натурального повидла, между прочим!
  • Мясо и молоко при СССР были отличного качества! А вот после окончания СССР они испортились. Выходит, срок годности мяса и молока совпал со сроком годности СССР!
  • Спички были такими толстыми, что их кололи на четыре части!
  • При СССР даже в глухом украинском ауле понимали русский язык!
  • Все с удовольствием пели: «Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевый верблюд!». И никто не орал, что концентрация хрома превышена в тысячу раз!
  • Вместо эсэмэсок «Ты где?» у мам была форточка, в которую они, дыша свежим воздухом, орали: «Иди домой, мультики начинаются!» И где бы ты ни был, сразу же шёл домой!
Иллюстрация: Алексей Кивокурцев

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №167 от 10.09.2020

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