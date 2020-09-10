В нашем СССРдце-2

Продолжаем сладко ностальгировать о Советском Союзе*

*первая часть – в номере за 16 мая 2019 года.

Советский балет гремел костями по всей планете.

Директора заводов запросто заводили романы со слесарями, с которыми познакомились в электричке!

Молодёжь компостировала абонементы, а не пупки себе!

Геев не преследовали, а лишь скупо упоминали о них в Уголовном кодексе.

Нашей стране не было равных на чемпионатах по борьбе за мир.

Граждане имели возможность путешествовать по Европе на танках.

Дети писали на асфальте: «Миру – мир!», а не «Люда, прости и пусти домой!»

Наркоманы в подъезды не ходили, а только алкаши да шалавы... здрасьте, Мариванна.

Потерять телефон было невозможно!

Очередь на машину двигалась так быстро, что модель за десять лет не успевала устареть. При этом была стабильность: очередь на машину можно было завещать внукам.

Не было сезонных предрассудков вроде «зимней резины».

Не было такого извращения, как чай в маленьких пакетиках. Крепкий чай заваривали пачками минимум по 125 граммов!

В СССР было подлинное равноправие полов. Никто не оскорблял женщин материнским капиталом.

Можно было курить прямо в школе, не отходя на нынешние 50 метров.

Можно было не ходить в церковь на Пасху. В Москве, например, на Пасху можно было сходить в бассейн!

В московской лаборатории изучали науку, а не пластиковые баночки с мочой. Кстати, никто в мире не смел сомневаться в качестве советской мочи. Советскую мочу боялись и уважали.

Полиэтиленовые мешки, благодаря доступному хозяйственному мылу, служили годами.

Строительные материалы были совершенно бесплатными. Надо было их просто унести со стройки.

За пять копеек можно было ездить везде. Или купить пирожок с повидлом! А повидло было из натурального повидла, между прочим!

Мясо и молоко при СССР были отличного качества! А вот после окончания СССР они испортились. Выходит, срок годности мяса и молока совпал со сроком годности СССР!

Спички были такими толстыми, что их кололи на четыре части!

При СССР даже в глухом украинском ауле понимали русский язык!

Все с удовольствием пели: «Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевый верблюд!». И никто не орал, что концентрация хрома превышена в тысячу раз!

Вместо эсэмэсок «Ты где?» у мам была форточка, в которую они, дыша свежим воздухом, орали: «Иди домой, мультики начинаются!» И где бы ты ни был, сразу же шёл домой!

Иллюстрация: Алексей Кивокурцев

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Опубликовано в №167 от 10.09.2020