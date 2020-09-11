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11 сентября 2020, 12:31

Уральское ГУ Банка России подарило «Областной газете» альбом памятных монет серии «Оружие Великой Победы»

Памятный альбом монет станет частью экспозиции будущего музея "ОГ". Фото: А. Кулакова

Памятный альбом монет станет частью экспозиции будущего музея "ОГ". Фото: А. Кулакова

Уральское Главное управление Банка России поздравило «ОГ» с 30-летием. В редакцию передали уникальный альбом памятных монет серии «Оружие Великой Победы».

В коллекционном альбоме 19 монет 2019 года номиналом 25 рублей и одна монета номиналом 10 рублей с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

По центру монет изображена разновидность вооружения и военной техники, нанесена его марка, в нижней части указаны фамилия и инициалы конструктора.

Альбом станет достойным экспонатом будущего музея «Областной газеты», где будут собраны уникальные, а также раритетные вещи, связанные с деятельностью редакции.

- Вы уже 30 лет ежедневно формируете информационную картину для сотен тысяч жителей Свердловской области. От вашего профессионализма, умения видеть самое важное и проникать в гущу событий зависят решения, которые принимают свердловчане. Журналисты «Областной газеты» вносят значительный вклад в повышение финансовой грамотности населения, оказывая в этом неоценимую помощь Банку России, - отметил в поздравлении начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Уральское ГУ ЦБ поздравило "ОГ" с 30-летием. Фото: А.Кулакова.

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Областная газета Свердловской области

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