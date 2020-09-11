Екатеринбургский зоопарк ждёт не переезд, а строительство второй очереди

Площадка, расположенная в центре города, сохранится. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургский зоопарк непереедет полностьюна другую площадку. Учреждение ждёт строительство второй очереди.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила директор учреждения Светлана Прилепина.

«Никогда Екатеринбургский зоопарк не говорил ничего о собственном переезде. <...> В 2019 году мы вошли в совет при администрации города, который занимается поиском площадки для строительства второй очереди зоопарка», - подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистов.

Директор добавила, что по рекомендации экспертов площадка зоопарка, расположенная в центре города и востребованная посетителями, будет сохранена. Там, в частности, продолжит осуществляться научно-просветительская деятельность.

По словам Светланы Прилепиной, сейчас ведётся работа по определению места, где будет построена вторая очередь зоопарка. Должно быть предложено три варианта.

О планах по строительству нового зверинца в Екатеринбурге стало известно несколько лет назад. В 2015 году сообщалось о том, что к 2023 году он появится в Новокольцовском районе.

Напомним, в этом году зоопарк отмечает своё 90-летие. Празднование намечено на 18 сентября. В юбилейный год учреждение столкнулось с трудностями, связанными с пандемией коронавируса: в течение нескольких месяцев оно было закрыто. Возобновить работу удалось только 25 июля. В июне зоопарк недополучил 18 млн рублей, в июле — 15 млн. В августе учреждению передали 5,5 млн рублей, которые были сэкономлены от празднования Дня города.