Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею почти пять миллионов рублей

Приз «Гослото «5 из 36» был разыгран 10 сентября в 19 088 тираже. Фото: Владимир Мартьянов

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею почти 5 миллионов. Счастливый билет он приобрёл за 40 рублей.

Как сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото», приз «Гослото «5 из 36» был разыгран 10 сентября в 19 088 тираже. Счастливчик из Екатеринбурга угадал все пять чисел в первом игровом поле. Удачу ему принесли числа 12, 14, 36, 22, 28. Выигрыш составил 4 924 272 рубля.

Добавим, что свердловчане нередко становятся обладателями внушительных денежных и материальных призов в государственных лотереях. Так, в конце июня сообщалось о жителе столицы Урала, который стал победителем в 15 482 тираже «Гослото «5 из 36». Ему достался суперприз в размере 4 млн 280 тыс. 320 рублей.

В начале июля фермер из Свердловской области Владимир Биктимиров выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тыс. рублей. Удача улыбнулась ему в 1295-м тираже «Русского лото».