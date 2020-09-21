Президент Росии повысил оклады судей на 3%

Увеличение окладов произойдёт с 1 октября 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении должностных окладов судей. Увеличение составит 3%.

Как говорится в документе, увеличение окладов произойдёт с 1 октября 2020 года. Оно коснётся судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, а также мировых судей регионов России.

Обеспечение финансирования расходов, связанных с реализацией данного указа, возложено на Правительство РФ.

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Фото: портал правовой информации

Напомним, что 1 октября прошлого года должностные оклады судей в России были проиндексированы на 4,3%.