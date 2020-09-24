Любуемся полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис–2020» из Екатеринбурга. Фото: сайт конкурса.

Завтра, 25 сентября, стартует голосование за претенденток на звание «Мисс Офис–2020». В этом году за возможность выйти в финал, чтобы выиграть два миллиона и корону, поборются 113 красавиц, четыре из которых - представительницы Екатеринбурга.

Предлагаем познакомиться с уральскими красотками поближе. Самой молодой участницей из Екатеринбурга стала Алина Галеева. Девушке 22 года. Она работает в ООО «АЛЬФА-СБ» на должности бренд-менеджер.

«Люблю совершать добрые и полезные поступки. Это делает меня по-настоящему счастливой», – отмечает Алина. Фото: сайт конкурса

Следующая полуфиналистка – 24-летняя Анна Кадачигова. Красавица работает секретарём-референтом в ООО «Сима-ленд».

«Любящий своё дело, превращает его в искусство. Поэтому творчество делает меня счастливее, я проявляю все свои способности и иду к цели. Моя новая цель – стать «Мисс Офис – 2020», – заявляет девушка. Фото: сайт конкурса

Екатеринбург на конкурсе также представляет 33-летняя Ольга Подтяжкина. Она менеджер по работе с локальными сетевыми клиентами в ООО «ТК «Благо».

«Вдыхать жизнь полной грудью, уверенно идти вперёд, не оглядываясь. Восхищать и восхищаться, любить и быть любимой!», – желает участница. Фото: сайт конкурса

Четвёртая уральская претендентка на титул – 34-летняя Анна Прокушева. Она трудится в ПАО «Т Плюс» ведущим инженером.

«Беру от жизни всё! Радуюсь каждому дню и благодарю Вселенную за то, что у меня есть», – рассказывает о себе полуфиналистка. Фото: сайт конкурса

Стоит отметить, что более сотни девушек от 20 до 35 лет были отобраны по итогам 43 кастингов, проведённых на территории страны и ближнего зарубежья. Именно они примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. Только 30 девушек отправятся в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет победительницу.

По данным организаторов, голосование будет проходить на сайте конкурса с 25 сентября по 15 октября. Финальное шоу назначено на 21 ноября. Некоторые детали мероприятия раскрыла директор конкурса Светлана Бобрикова.

«Практически готов сценарий, активно идёт поиск коллекций, подбор музыки, разрабатывается сценография. Зрителей ждёт совершенно новый формат конкурса «Мисс Офис», и я уверена, он никого не оставит равнодушным», – сказала она, отметив, что на конкурсе будет всё: интрига, динамика, конкуренция и, конечно же, красота.

Напомним, в 2019 году в финале конкурса столицу Урала представляла старший менеджер по продажам ООО ТД «Сима-ленд» Анастасия Поздеева. Однако девушке не удалось победить - лучшей была признана Елизавета Знагован из Новосибирска.