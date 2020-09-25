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25 сентября 2020, 10:57

«Российская газета» опубликовала материал «Областной газеты»

Материал "ОГ" попал в "РГ". Фото: скрин с сайта "РГ".

Материал "ОГ" попал в "РГ". Фото: скрин с сайта "РГ".

Материал «Областной газеты» попал в ведущее федеральное издание страны «Российскую газету». В печатном выпуске и на сайте «РГ» вышла статья обозревателя «ОГ» о высоком уровне медицины в Шалинском городском округе.

Материал «Шаля больше не дыра»  рассказывает о том, как за последние пять лет Шаля стал одним из лидеров по социальному развитию в регионе. Глава округа, бывший главный врач шалинской Центральной городской больницы Алексей Богатырёв, не только справился с дефицитом врачей и фельдшеров на вверенной территории, но и подтянул систему образования и жилищного строительства. Теперь в городской округ Шаля едут работать врачи со всей страны.

Отметим, «Областная газета» и «Российская газета» подписали соглашение о сотрудничестве в производстве и распространении контента и являются партнёрами с конца 2018 года.

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