Удивительные люди

Фото: Павел Ворожцов

В Красноуфимском районе есть необычная деревня – Усть-Баяк. В ней проживают всего 300 человек, и большинство из них – пенсионеры. Но эти пенсионеры настолько активны, что слава об их достижениях уже докатилась до соседних регионов.

Клуб, музей, пастбища

Жители Усть-Баяка не привыкли сидеть сложа руки. И жизнь в своей маленькой деревне меняют сами. Взяли и организовали местный музей – с уникальными предметами быта и семейными фотографиями. Достали из сундуков старинные вещи (ещё от предков) – платки и шали ручной работы – и сделали выставку. Обустроили исторический уголок с главными вехами в жизни деревни, и каждые пять лет его обновляют.

– Собираем интересные факты о нашей малой Родине – по архивам, воспоминаниям старожилов, родственным связям. В общем, стараемся сохранить как можно больше сведений о нашей деревне для потомков, – говорит глава территории Ильдар Шарипов.

Нет в деревне детской площадки? Скинулись деньгами, материалами и начали строить. Нет удобного пастбища для скота? Вышли к районным властям и оформили подходящую землю. Теперь пастбищ – два, и оба со спусками к воде. Сами засыпают щебнем ямы на дорогах, не дожидаясь плановых ремонтов. Сами организовали сбор мусора – причём ещё до старта экологической реформы (поставили бочки на железных трубах, куда отходы можно высыпать, а заполненные ёмкости опорожняли и вывозили на полигон).

А в прошлом году в жизни сельчан произошло знаменательное событие – на месте старого, деревянного клуба появился новый – модульный.

– У нас есть свой ансамбль, поём песни, выступаем на районных концертах, – рассказал Ильдар Шарипов. – О новом клубе, где можно репетировать, просто собираться вечерами или сельские сходы проводить, жители мечтали давно. Вышли с инициативой к администрации района. В итоге, клуб в деревне появился – с большим залом, кабинетом заведующего, туалетом, хорошей мебелью. Тёплый и уютный. Скоро пристрой к нему сделают – для переодевания артистов и хранения костюмов.

Новый модульный клуб обошёлся властям округа в 2,8 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Справка "ОГ" Деревня Усть-Баяк основана в 1654 году. В своё время в ней проживало больше тысячи человек. Деревня полностью татарская. Сейчас в ней, помимо клуба и корта, действует общеобразовательная школа (до 9 класса обучения), где учатся 13 детей. В деревне – девять улиц и один переулок. Расстояние до Красноуфимска – 14 км.

Хоккейный фанат

Звезда Усть-Баяка – 60-летний Рафиль Зиятдинов. Он же местный имам (большинство жителей деревни – татары), председатель общественного совета и главный авторитет в деревенских спорах. Но самое главное его достижение – хоккейная команда «Звезда», которая недавно завоевала бронзу в чемпионате Пермского края.

– В 1972 году увидел, как наши хоккеисты с канадцами «резались» – Харламов, Петров, Михайлов… И влюбился в этот вид спорта. Подражая им, встал на коньки, взял клюшку. На нашей речке катались – тогда жителей в деревне было больше, по пять ледовых площадок делали. И каждая улица свою команду выставляла. А уже после армии решил заняться хоккеем серьёзно. Так 22 декабря 1980 года появилась наша команда «Звезда», – рассказывает мужчина.

В составе команды – и спортсмены из Красноуфимского района, и «наёмники» с других территорий. Тренируются на профессиональных площадках, а зимой приезжают в Усть-Баяк, где силами жителей построены… корт и трибуны для болельщиков. В деревне же хранится экипировка хоккеистов. Рядом с кортом обустроены раздевалки и судейская комната, где хранятся кубки.

– По 6–7 команд к нам приезжают – из Перми, Башкирии, Челябинской области. Географически эти территории к нам ближе, чем Екатеринбург. Отстаиваем честь Свердловской области и родного района. Играем и с нашими ребятами – из Ачита, Шали, Красноуфимска. Нынче команде исполняется 40 лет – хотим отметить эту дату, пригласить звёзд хоккея, например, Павла Дацюка, – говорит Рафиль Зиятдинов.

На организацию соревнований требуется ни много, ни мало 300 тысяч рублей, но деревню это не пугает. Помогают спонсоры, объясняют жители, правда, имён скромно не называют. Да и сами деревенские вкладывают деньги. Так, на собственные средства съездили в Казань – познакомиться с известным российским хоккеистом, капитаном «АК Барса» Данисом Зариповым. И теперь он помогает усть-баякской команде «Звезда».

Сам Рафиль Зиятдинов, несмотря на солидный возраст, по-прежнему выходит на лёд – занимается с детьми, кто только-только встал на коньки. И развивает юношескую хоккейную команду «Стерхи» (есть и такая в деревне!).

– Мечтаем увидеть у нас в гостях министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта. Будем рады его приезду! Он оценит наш труд, даст профессиональный совет, может, помощь окажет. Покажите ему статью про нас – вдруг это получится, – говорит Зиятдинов.

Рафиль Зиятдинов показывает кубки деревенской хоккейной команды «Звезда». Фото: Павел Ворожцов

Кстати Рафиль Зиятдинов ведёт дневник с момента образования хоккейной команды. Записывает в нём каждый матч – кто играл, какой счёт, итоги сезона и пр. А также собирает фотографии команды и газетные статьи.

Мечты сбываются! «Облгазета» рассказала о жителях Усть-Баяка министру физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту. В четверг, 1 октября, Леонид Аронович посетит деревню, осмотрит инфраструктуру и пообщается с населением.

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