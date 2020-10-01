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Общество
1 октября 2020, 11:44

В труднодоступных районах России началась перепись населения

перепись населения

В ноябре переписчики начнут работать на отдалённых территориях Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

Всероссийская перепись населения началась в труднодоступных районах страны. В первую очередь переписчики доберутся до Республики Тыва, Томской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ноябре специалисты начнут работать на отдалённых территориях ещё ряда регионов, в том числе и Свердловской области, сообщает Интерфакс.

Напомним, на большей части территории России перепись пройдёт в апреле 2021 года. Изначально планировалось, что она стартует в октябре, но из-за пандемии коронавируса пришлось изменить планы. При этом в некоторых местах из-за их труднодоступности и погодных условий перепись решили начать раньше.

В переписные листы включены новые вопросы. Они касаются, в частности, того, какие языки россияне используют в повседневной жизни и как они добираются до работы.

Ещё одним нововведением этой переписи населения станет возможность самостоятельно заполнить бланки в цифровом формате на портале госуслуг и в МФЦ.

Предварительные итоги переписи должны быть подведены осенью 2021 года, а окончательные — в четвёртом квартале 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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