«Облгазета» исполнила мечту деревни Усть-Баяк

Хоккейная команда «Усть-Баяка» «Звезда» во главе со своим основателем и тренером Рафилем Зиятдиновым снялась на память с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом (на фото в центре). Фото: Галина Соловьёва

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прибыл в Усть-Баяк 1 октября в сопровождении мэра Красноуфимского района Олега Ряписова и депутата Законодательного собрания региона Альберта Абзалова. Леонид Аронович осмотрел спортивные объекты деревни и вручил местным спортсменам подарки.

Визит министра для деревенских жителей стал большим событием – пообщаться с ним пришли десятки людей. Первым делом министр заглянул на корт, построенный руками сельчан. На нём тренируется усть-баякская хоккейная команда «Звезда» и регулярно проходят соревнования. Леонида Рапопорта интересовало буквально всё – сколько спортсменов играют в хоккей, как заливают лёд на зиму, работает ли звуковое оборудование у комментатора матчей, есть ли на корте табло и прочее. Основатель команды и тренер Рафиль Зиятдинов подробно ответил на все вопросы.

– Корт крутой, – резюмировал глава минспорта. – Вдобавок на территории чисто. Видно, что есть порядок, а значит, есть хороший хозяин.

Затем Леонид Аронович осмотрел помещения хоккейной команды – раздевалку с экипировкой хоккеистов, судейскую комнату с кубками. Рафиль Зиятдинов доложил, что недавно усть-баякская «Звезда» стала бронзовым призёром чемпионата Пермского края по хоккею, и показал медали.

– Ваши спортивные достижения, несомненно, высоки. Жду представление на игроков для присвоения им спортивных разрядов, – отреагировал министр. – В ближайшее время постараюсь привезти к вам председателя федерации хоккея Свердловской области – наладите контакт.

В деревенском клубе Леонид Рапопорт вручил подарки сельчанам – новые клюшки финского производства, а также мячи от футбольного клуба «Урал», хоккейного клуба «Автомобилист», баскетбольного клуба «Уралмаш» и волейбольного клуба «Уралочка» – с дарственными надписями (в том числе с автографом знаменитого Николая Карполя). Бонусом стал альманах, издаваемый министерством, с самыми яркими спортивными событиями региона за прошедший год.

– Я сам конькобежец, но недавно стал играть в хоккей и понял, что половину жизни прожил зря, – рассказал Рапопорт. – Теперь знаю по себе, какие эмоции появляются, когда удаётся забить шайбу и обыграть соперника.

Рафилю Зиятдинову министр вручил благодарность за развитие в деревне физкультурно-спортивного движения. И сообщил, что готов предоставить усть-баякским спортсменам искусственное покрытие для корта, чтобы ребята могли и в летний сезон поддерживать форму – например, играть в футбол.

Леонид Рапопорт (в центре) с Олегом Ряписовым (слева) и Рафилем Зиятдиновым обходят корт в Усть-Баяке. Фото: Галина Соловьёва

– Спорт – это прежде всего борьба. И те навыки, которые вы приобретаете в процессе игры, непременно помогут вам в жизни. Могу сказать, что Свердловская область сегодня развивает 120 видов спорта, и 750 наших спортсменов входят в состав национальных сборных. Министром я работаю давно и точно знаю, что классные спортивные кадры живут не в Екатеринбурге, а в уральской глубинке. И ваша команда имеет отличные перспективы, – подчеркнул Леонид Аронович, обращаясь к жителям.

Усть-баякские хоккеисты, пользуясь случаем, задали вопрос – возможно ли сделать у деревенского корта крышу? Министр ответил так:

– Всё возможно. Прежде всего, нужна проектно-сметная документация. И здесь очень важно главе района грамотно подготовить все документы. Затем войти в областную программу и подать заявку на финансирование. Нужно учесть и тот факт, что содержание спортивного объекта, в том числе круглогодичного использования, всегда ложится на плечи муниципальных властей. Это отопление, вода, электричество. Я готов поддержать проект – делайте смету, там посмотрим.

После официальной части Леонид Аронович сфотографировался на память с жителями Усть-Баяка. И пообещал приехать ещё раз – как будет время. В разговоре с нами он признался, что такого, как в Усть-Баяке, не видел много лет. И абсолютно не пожалел о своей поездке.

Спасибо «Облгазете»! Пока Леонид Рапопорт общался с жителями, к нам подошли Рафиль Зиятдинов и глава деревни Ильдар Шарипов. – Вы не представляете, что сделали для нас! Вот что значит – газетное слово. Вы открыли нашу деревню региону, как Ермак открыл Сибирь. Да-да, именно так. Ждём вас зимой на соревнования. Нынче нашей хоккейной команде – 40 лет. Будет большой праздник. Считайте, что вы приглашены.

С чего всё началось Об уникальной деревне Усть-Баяк мы узнали 25 сентября, когда приехали на интервью к главе Красноуфимского района Олегу Ряписову (в состав этого муниципалитета входит деревня). Как выяснилось, в Усть-Баяке проживают всего 376 человек (большинство жителей – татары), и с 1980 года там действует хоккейная команда «Звезда». Каждый год в деревню приезжают спортсмены из Перми, Башкирии, Челябинской области и уральских территорий – Ачита, Шали, Красноуфимска. Деньги на соревнования жители собирают сами, помогают и спонсоры. Большим другом усть-баякской «Звезды» является известный российский хоккеист, капитан «АК Барса» Данис Зарипов. Главной мечтой деревенских жителей была встреча с Леонидом Рапопортом. Мы рассказали министру об Усть-Баяке, и он сразу же назначил день визита в деревню.