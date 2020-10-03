Свердловчан предупредили о помехах по телевизору из-за солнечного излучения

Большинство пользователей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения. Фото: Алексей Кунилов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила свердловчан о возможных помехах на телеэкранах из-за солнечного излучения. Большинство пользователей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, ухудшения качества видеосигнала возможно с 4 по 20 октября. Изображение в телевизоре может кратковременно «замерзнуть», распасться на пиксели или полностью пропасть.

По сообщению РТРС, неполадки вызваны осенней интерференцией - явлением, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью. Она возникает, когда солнце встает ровно позади спутников связи, на одной оси с антенной и приемной станцией.

Отмечается, что переход на цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на приём телепрограмм, поэтому большинство пользователей, скорее всего, не заметят возможных помех. При аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.