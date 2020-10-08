30 лет КБ РФ

План мероприятий, который «Красная бурда» запланировала в связи со своим 30-летием, но всё сорвалось из-за пандемии.

Обратиться в Госдуму с инициативой: в честь 30-летия «Красной бурды» сделать в феврале 30 дней и переименовать этот месяц в бурдабль!

Написать 30 писем в 30 разных инстанций и выпросить 30 грантов на развитие юмора!

Занести денег в Красную Книгу, чтобы занести «Красную бурду» в Красную Книгу как редкий и уже 30 лет вымирающий журнал!

Придумать 30 смешных грехов! Издать скрижали в издательстве «Уральский рабочий»!

Отчеканить 30 юбилейных сребреников!

На 12-м этаже здания по ул. Тургенева, 13, где расположена редакция, установить мемориальную мраморную табличку «Не курить!»

Поучаствовать в марафоне «Европа-Азия»! Но только в районе 30-го километра!

Выстроиться в живую 30-метровую цепь и закинуть 30 поддонов кирпичей на какую-нибудь стройку!

Снять серию из 30 ютубовских роликов «Три икса от КБ» («ХХХ от КБ»). Но не про порнографию, а про 30-летие!

По традиции выпустить в небо 30 голубей, в реку Исеть – 30 карасей, закопать в землю 30 червей!

Отметить тридцатилетие торжественным тридцатилесием! Торжественно высадить лес из 30 деревьев. Новый лесной массив назвать Красной рощей!

Заложить первый камень в строительство реального, а не вымышленного города Скипидарска! Где-нибудь за городом! Можно на какой-нибудь турбазе!

Провести смех-парад, где смогут участвовать представители любой юмористической ориентации!

Отправиться в карикатуристический поход!

Выбросить авторов КБ в глухой тайге в 30 километрах от дома, чтобы они через полгода с честью вернулись домой!

Водрузить флаг КБ на каком-нибудь 30-метровом пике. Например, завезти его на лифте на 30-й этаж небоскрёба «Высокинский» и там водрузить! И самим водрузиться прямо там!

Устроить неторопливый спуск с небоскрёба «Высокинский» (забег на небоскрёб наоборот)!

Подарить пятитомник (а, гулять так гулять – шеститомник!) «Красной бурды» Роману Абрамовичу , а на вырученные деньги купить в редакцию диван!

, а на вырученные деньги купить в редакцию диван! Пригласить в редакцию стриптизёршу, чтобы она снимала с себя ровно 30 предметов одежды в течение ровно 30 минут! Громко считать снятые предметы!

Объявить конкурс на неприличное слово из 30 букв! И выиграть его!

За 30 минут собрать манатки, уехать туда, где всегда 30 градусов тепла, и остаться там жить на 30 лет!

Опубликовано в №188 от 08.10.2020.