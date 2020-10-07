Средний Урал отдал соседям 7,5 тысяч гектаров и целую улицу после уточнения границы

Граница между Челябинской и Свердловской областями теперь внесена в ЕГРН, что облегчит жителям прилегающих территорий узаконивание своих земельных прав. Фото: Управление Росреестра по Свердловской области

В начале октября управление Росреестра по Свердловской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о смежной границе с Челябинской областью протяжённостью около 350 километров. Работа по уточнению и описанию границ между субъектами федерации идёт в масштабах всей страны.

Подарили… Черёмушки

Сейчас из семи смежных границ Свердловской области в ЕГРН внесены шесть. Уточняется граница с Башкортостаном.

— Ранее документом, который описывал границы между регионами, была дежурная карта, - говорит начальник отдела землеустройства и мониторинга земель управления Росреестра по Свердловской области Наталья Коробкова. – Однако она не являлась нормативно-правовым актом, устанавливающим границу между субъектами. При этом её масштаб был достаточно мелкий (1:100 000), что не всегда позволяло определить территориальную принадлежность земельных участков. Современное законодательство требует более детального описания границы как текстового, так и координатного. Для этого составляется землеустроительная документация по описанию субъектной границы, на основе которой вносятся сведения в ЕГРН. Для подготовки описания используются карты более крупного масштаба, границы фактических землепользований.

Так, при уточнении границы между Свердловской и Челябинской областями земельный участок в 7,5 тысячи гектаров, до этого числившийся в границах Сысертского городского округа, был передан в ЗАТО Снежинск соседнего региона. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских не стал комментировать «Облгазете» подробности этой передачи земли, сославшись на то, что этот вопрос относится к компетенции субъекта федерации, оборонного ведомства и корпорации Росатом.

— Это территория, которой распоряжается закрытое территориальное образование, – поясняет Наталья Коробкова. — Мы к ней отношения уже не имеем и даже попасть туда не можем.

Ситуация, когда старая граница не отражает реалий сегодняшнего дня, не такая уж и редкость. Например, в Красноуфимском городском округе сложились похожие обстоятельства при описании границы с Башкирией. По существующим картам выходило, что граница между регионами проходила прямо через населённые пункты Усть-Табаска и Заимка, хотя фактически они всегда числились в соседней республике. Как такое могло случиться?

— В советские годы местный леспромхоз в селе Усть-Табаска построил улицу, которую назвали Черёмушки, – рассказывает главный архитектор Красноуфимского городского округа Виталий Колосов. – Видимо, границы между регионами тогда не были чётко закоординированы, и в итоге улица оказалась на территории Красноуфимского района. Проблемы появились в нулевые годы нашего столетия, когда местным предпринимателям и жителям стали отказывать в оформлении законных прав на земельные участки.

После многочисленных обращений жителей Усть-Табаски правительство Республики Башкортостан направило запрос в правительство Свердловской области. Была создана согласительная комиссия, и этот вопрос на уровне субъектов федерации решили: улица и прилегающий выпас для скота площадью около 30 гектаров отдали соседней республике. Свердловская область от того, что уступила часть своей земли, ничего не потеряла: от Красноуфимска до этого села нет даже дороги, а прилегающие участки относятся к землям лесного фонда.

Разделение без конфликтов

Очень часто границы между регионами проходят по рекам. Но те с годами могут изменить русло, и эти изменения тоже приходится фиксировать перед тем, как внести данные в ЕГРН.

— Граница субъектов должна иметь координатное описание. В некоторых случаях её узловые точки выносятся на местность, - рассказывает Наталья Коробкова. — Такие узловые точки закрепляются специальными центрами в местах, где сходятся границы сразу трёх субъектов федерации.

По словам, Натальи Коробковой, представители Среднего Урала стараются уточнить границу региона без конфликтов с соседями. Для этой работы созданы межведомственные рабочие группы. От Свердловской области в них входят представители министерства строительства и развития инфраструктуры, министерства природных ресурсов, а также специалисты управления Росреестра по Свердловской области и филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Уральскому федеральному округу. В процессе работы с коллегами из других регионов устраняются разночтения по местоположению границы между субъектами федерации.

И в спорных вопросах часто приходится идти на компромисс. Если его не удаётся достичь, границу проводят по середине спорной территории. Но мы также можем прислушиваться и к доводам соседей. Так, при описании границы с Тюменской областью свердловчане учли пожелание тюменцев сохранить свой крупный земельный участок на территории Слободо-Туринского муниципального района. Так сложилось, что этот анклав оказался внутри территории нашей области, и после уточнения границы ничего менять не стали.

— Свердловская область земельных участков на территории других субъектов федерации не имеет. Да это и не совсем удобно, желательно, чтобы все земельные ресурсы были в пределах субъектовой границы и не возникало никаких проблем с доступом к ним, - говорит Наталья Коробкова.

Работа по установлению границ между субъектами федерации и внесению их в ЕГРН нацелена на повышение качества информационных ресурсов. Это поможет малому бизнесу, позволит обеспечить инвестиционную привлекательность регионов, улучшит управление земельными ресурсами.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».