На Среднем Урале скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

В Свердловской обалсти жертвами коронавируса стали ещё шесть человек. Общее число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 661.
Эту информацию подтвердили в федеральноми и региональном оперштабах по борьбе с инфекцией.
За последние сутки стало известно о 208 новых заболевших коронавирусом. Общее число диагнозов, поставленных на Среднем Урале с начала пандемии, достигло 31 550. Излечились более 23 тысяч свердловчан. Из 7 тысяч находящихся на лечении свыше 100 человек - в тяжёлом состоянии.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале