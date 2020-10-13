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Общество
13 октября 2020, 12:42

На Среднем Урале скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

Врач в защитном костюме

Более 100 заболевших свердовчан на данный момент находятся в тяжёлом состоянии. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской обалсти жертвами коронавируса стали ещё шесть человек. Общее число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 661.

Эту информацию подтвердили в федеральноми и региональном оперштабах по борьбе с инфекцией.

Фото: данные на 13 октября

За последние сутки стало известно о 208 новых заболевших коронавирусом. Общее число диагнозов, поставленных на Среднем Урале с начала пандемии, достигло 31 550. Излечились более 23 тысяч свердловчан. Из 7 тысяч находящихся на лечении свыше 100 человек - в тяжёлом состоянии.

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Областная газета Свердловской области

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