Живой фонд

"Красная бурда представляет: дом с учреждениями (История одной пельменной).

Недавно, прогуливаясь по родному Скипидарску, мы, редакция «КБ», обратили внимание, что в здании на углу улиц Розы Л. и Сары Р. открылось новое учреждение общепита, а именно – пельменная «Тюильри»!

Мы сперва обрадовались, а потом удивились, ведь ещё на прошлой неделе здесь располагался модный испанский ресторан «NE GUSTO».

А незадолго до этого – мы это прекрасно помним – здесь находилась картофельная «Фифти Фри». А перед этим тут была какая-то то ли капучиношная, то ли латтешечная. А ещё раньше – ресторан «Писклявая устрица», правда, он закрылся из-за жалоб жильцов дома на громкий писк моллюсков…

Порывшись в памяти и поговорив с прохожими, мы выяснили, что здание это старое, и до революции принадлежало купцу Барагозину. Фундамент дома, по древней традиции, сделан из огромных, в три обхвата, фундаментных блоков, выструганных из цельного бетона.

В подвалах этого дома в своё время прятались революционеры-подпольщики во время игры в прятки.

Затем, уже в советское время, здание использовалось как Дворец анонимных алкоголиков Трубопрокатного завода.

Потом помещение облюбовали пожарные. Это случилось во время известного пожара 1932 года. В течение следующих сорока лет здесь находилось пожарное депо №3. Однако затем случился выезд пожарных на пожар, и в это время в пожарном депо случился пожар…

На этот раз пожарные в обгоревшее здание возвращаться не захотели, и в нём с интервалом в несколько лет последовательно размещались:

– Институт изучения заскоков мозга;

– НИИ Пертрубации;

– Скипидарский городской иппликатор им. И. Кузнецова;

– Управление Урологоразведки Скипидарского края (Скипидарская Урологоразведочная экспедиция);

– мебельный магазин «Осинушка».

После того как мебельный магазин переехал, в помещении остался стол, который натолкнул городские власти на идею организовать на базе этого стола Адресный стол.

Времена менялись, и в конце 80-х здесь открылся видеосалон «Глубокая смоковница», после того как в видеосалоне взорвался телевизор, в помещении какое-то время работал аудиосалон, потом массажный салон «Умелые руки».

Затем помещение пустовало, используясь лишь для тренировок рейдерских захватов, после чего сюда, всякий раз ненадолго, вселялись какие-то музеи…

Очередной рейдерский захват привёл к тому, что Музея десантных войск в городе не стало, а вместо него открылся уже четвёртый филиал филармонии.

Несколько лет подряд в этом здании располагались всякие муниципальные учреждения – Скипидарский городской комитет по озолочению, Комитет по людоедству, Комитет по уничтожению памятников архитектуры, Росглаздаглазнадзор и прочая, прочая…

В последнее время хозяева дома Барагозина меняются с калейдоскопической быстротой. Судите сами, за пять лет здесь перебывали:

– универсальный магазин «Всё для всех»;

– магазин одежды из Европы «Вторбельё»;

– театр-студия О. Табакеркина (знаменитая «Пепельница»);

– клиника мужских проблем «Мужчиноремонтная мастерская»;

– офис футбольного клуба «Кудымкар юнайтед»;

– гостиница «Рэдиссон-Колхозная» (знаменита тем, что принимала участников форума хреноделов 2011 года);

– Зал Славы скипидарского гей-клуба;

– Северо-западное отделение «ЮгВостокБанка»;

– Всероссийское Общество Таких (ВОТ)…

Ну а про заведения общепита мы уже говорили.

Вот, оказывается, какой глубокий пласт истории можно сковырнуть, ковыряя вилкой в тарелке фирменных пельменей «Тюильрийские»!

Редакция «КБ» будет следить за судьбой пельменной и самого здания и обо всём вам докладывать.

Опубликовано в №193 от 15.10.2020