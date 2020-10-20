Взлетай, как Речкалов!

Истребитель Bell P-39 Airacobra – самолёт, на котором в годы Великой Отечественной войны летал сам Речкалов Фото: Павел Ворожцов

В посёлке Зайково Ирбитского района при местном музее имени дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова появился новый экспонат. Это самолёт – истребитель Bell P-39 Airacobra, на котором в годы Великой Отечественной войны летал сам Речкалов.

Как рассказали сотрудники музея, большая часть самолёта – настоящая, в том числе фюзеляж (конструкция была обнаружена в ходе поисковых работ). Искусственно восстановлены только крылья и хвостовой отсек. Монтаж самолёта занял у специалистов три дня. Экспонат располагается под открытым небом – посмотреть на него могут все желающие. На зиму «музейщики» планируют укрыть его чехлом – чтобы не повредилась краска. Стоимость самолёта – 2 миллиона рублей. Это подарок местным жителям от Уральской горно-металлургической компании к 100-летию со дня рождения Григория Речкалова, который родился и вырос в Ирбитском районе, и 75-летию Победы (обе даты, напомним, отмечались в этом году). К слову, Bell P-39 Airacobra – истребитель американского производства, поставлявшийся в СССР в годы войны по ленд-лизу. Главная особенность машины – двигатель располагается сзади кабины пилота, вся конструкция – лёгкая (выполнена из алюминиевого сплава) и с бронированными стёклами.

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