В Екатеринбурге санврачи нашли кишечную палочку в роллах от известного ресторана

Опасная продукция выявлена в ресторане «Сушкоф». Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роллах «Филадельфия». Опасная продукция выявлена в ресторане «Сушкоф».

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проверка в отношении предпринимателя проведена на основании письменного обращения потребителя, который пожаловался на нарушение требований технических регламентов, повлёкшие причинение вреда жизни или здоровью.

В ходе проверки специалистами были отобраны для лабораторных испытаний пробы роллов с огурцом, «Классическая Филадельфия» и «Зою пустили на кухню». Исследования показали, что ролл «Классическая Филадельфия» не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по показателю бактерий группы кишечной палочки.

Кроме того, во время осмотра помещения ресторана было выявлено несоблюдение температурного режима: температура воздуха в холодном цехе по производству роллов составляет +26 градусов.

Арбитражным судом Свердловской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и привлечён к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей.