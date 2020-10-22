В восьми свердловских городах восстановят воинские захоронения времён Великой Отечественной войны

В общей сложности на конкурс 2021 года заявилось восемь муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов.

Воинские захоронения времён Великой Отечественной войны восстановят ещё в восьми свердловских муниципалитетах. Это произойдёт уже в следующем году.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, решением регионального правительства, на эти цели из федерального и областного бюджета будет направлено 21,17 млн рублей. Средства получат Верхотурье, Горноуральский городской округ, Ирбит, Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, Нижний Тагил и Первоуральск.

В общей сложности на конкурс 2021 года заявилось восемь муниципалитетов. Кабинетом министров принято решение удовлетворить все заявки в полном объёме.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, субсидии распределены на основании конкурсного отбора муниципальных заявок и будут направлены на благоустройство территорий воинских захоронений, установку мемориальных знаков и увековечение на памятных плитах имён погибших при защите Отечества.

Добавим, что в 2020 году на эти цели из областного бюджета было выделено более 25 млн рублей. Участниками программы стали десять свердловских муниципалитетов: работы по восстановлению воинских захоронений проводились в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Тавдинском, и Тугулымском городских округах, а также в Карпинске, Нижнем Тагиле, Камышлове, Горноуральском городском округе и Туринске.