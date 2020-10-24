«Таможня не стоит на месте»: начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов дал эксклюзивное интервью «Областной газете»

Евгений Горохов считает главными качествами таможенника верность Родине, честность и ответственность. Фото: Павел Ворожцов

В это воскресенье российские таможенники отметят свой профессиональный праздник, который в 1995 году учредил своим указом Президент России Борис Ельцин. Четверть века для праздника — дата красивая и сравнительно «молодая», как и Федеральная таможенная служба России (ФТС России). Первые посты контроля за экспортом товаров открылись в нашей стране в конце 1980-х перед распадом Советского Союза. Об изменениях, которые претерпели с тех пор таможенные органы, а вместе с ними и таможенники, в разговоре с корреспондентом «ОГ» рассказал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

Завтра – День таможенника Российской Федерации Уважаемые таможенники и ветераны службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Таможенная служба выполняет важные задачи по защите экономических интересов государства, обеспечению безопасности страны, созданию благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности, укреплению национальной экономики. Для Свердловской области – крупного промышленного и делового центра страны – чёткая и оперативная работа таможни имеет большое значение. На территории региона действуют Екатеринбургская, Кольцовская, Уральская электронная и Уральская оперативная таможни. В этом году завершается процесс реформирования российской таможенной системы, который предполагает модернизацию службы, внедрение новых цифровых технологий работы. В новых условиях Уральское таможенное управление добивается высоких результатов, повышая эффективность работы и скорость прохождения таможенных процедур. Так, в минувшем году уральские таможенники обеспечили перемещение через границу свыше 29 миллионов тонн экспортно-импортных товаров и пополнение федерального бюджета на сумму свыше 76 миллиардов руб-лей. Больших успехов достигли в сокращении сроков таможенных процедур, применении технологий удалённого выпуска, автоматической регистрации деклараций, развитии электронных сервисов. Таможенники вносят весомый вклад в обеспечение безопасности и правопорядка на территории Свердловской области, пресекая попытки провезти через границу некачественные, контрафактные и опасные товары, наркотики и оружие, незадекларированные ценности. Уважаемые таможенники и ветераны Уральского таможенного управления! Благодарю вас за высокий профессионализм, честную и бескомпромиссную службу, большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, обеспечение безопасности и защиту здоровья уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной деятельности на благо страны! Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

За год руководства Екатеринбургской таможней Евгений Горохов сформировал команду единомышленников, для которых служба – дело всей жизни. Фото: Павел Ворожцов

Опора на экспорт

– Евгений Владимирович, вы возглавили Екатеринбургскую таможню в сентябре прошлого года. Что удалось сделать на новом посту за это время?

– Регион нашей деятельности включает 34 города, 2 посёлка городского типа и 30 административно-экономических районов, расположенных на территории Свердловской области. После того, как два года назад была образована Уральская электронная таможня, которой отошли функции электронного декларирования товаров, мы стали таможней фактического контроля и выборочно проверяем товарные партии перед их отправкой за границу или при их импорте в Россию. И от того рабочего взаимодействия, которое складывается между нами, во многом зависит климат деловой активности на Среднем Урале. Несмотря на пандемию коронавируса, этот климат остаётся благоприятным: за первые девять месяцев 2020 года мы выполнили плановое задание по наполнению федерального бюджета на 111 процентов. При этом внешнеторговый оборот региона составил 1,23 миллиарда долларов.

У истоков музея Екатеринбургской таможни стоял её первый начальник Виктор Нефёдов и ветераны таможенной службы Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов

– Что Свердловская область экспортирует и импортирует?

– Исторически так сложилось, что на Среднем Урале экспорт всегда превалировал над импортом: 96 процентов внешнеторгового оборота приходится именно на него. Область основательно интегрирована в процесс международной торговли. За первые девять месяцев 2020 года весовой объем перемещённых международных грузов составил 83,6 тысяч тонн, доля экспорта в нём — 93 процента. Основная доля экспорта и импорта — продукция химической промышленности, минеральные ресурсы, металлы и изделия из них, продовольственное сырьё и продукты. По динамике мы видим, что товарооборот растёт. Наши предприятия экспортируют свою продукцию в более 40 стран мира. Основные участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — это Уральский электрохимический комбинат, корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и Красноярский завод цветных металлов — в его состав входят многие золото- и платинодобывающие предприятия Среднего Урала.

– У Екатеринбургской таможни есть своя специфика, которая отличает нас от других регионов России?

– Свердловская область достаточно многогранна. У нас 11 таможенных постов, и все они весьма разнообразны как по роду деятельности, так и по характеру выполняемых задач. Есть многофункциональные таможенные посты в Екатеринбурге – Октябрьский, где находится крупнейший на Урале транспортно-логистический терминал, и Верх-Исетский — он занимается обработкой контейнерных перевозок. Есть промышленные таможенные посты – это Нижнетагильский, Каменск-Уральский, Асбестовский и Верхнесалдинский. Каждый из них обеспечивает взаимодействие по таможенному администрированию мощнейших производственных экспортёров — «Уралвагонзавода», «Уралхимпласта», «ЕВРАЗа» и других. Ещё одна группа таможенных постов — специализированные. Их специфика подразумевает работу с уникальными товарами, требующими особого контроля. Таможенный пост «Малахит» осуществляет таможенное оформление и контроль в отношении драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий. А Новоуральский таможенный пост оформляет ядерные материалы — обогащённый и обеднённый уран. И, наконец, «лесные» таможенные посты — Серовский, Ирбитский и Первоуральский. Они расположены в районах с большим числом лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий.

К 25-летию Екатеринбургской таможни в её здании открылся музей. Евгений Горохов любезно показал корреспондентам «ОГ» выставочную экспозицию. Фото: Павел Ворожцов

Цифровые реформы

– Вы долгое время трудились в Оренбургской таможне. В новом регионе освоились быстро?

– В 1993 году, когда я начал работать в Оренбургской таможне, она была пограничной, и моя служба в большей степени была связана с организацией пропуска товаров и граждан через таможенные границы. Но с 2010 года, после образования Таможенного союза, она стала внутренней, какой на тот момент была и Екатеринбургская таможня. Средний Урал — регион для меня новый. Достаточно интересно наблюдать, какая здесь разница в природе и в восприятии окружающего мира. Уральский характер – это не просто крылатое выражение, оно наполнено серьёзным смыслом. Здесь живут люди содержательные, отвечающие за свои слова и поступки, нацеленные на результат и оценивающие других людей по делам. Мне это импонирует – в прошлом я человек военный, поэтому на Урале освоился быстро. За прошедший год мне удалось посмотреть Верхотурье – именно там, на Бабиновском тракте в Сибирь, ещё в XVII веке появился первый таможенный пост на Урале, – и Полевской с Сысертью, с которыми до этого был знаком лишь по описаниям Павла Бажова.

– Вы работаете в таможенных органах уже более 25 лет. Сильно изменилась служба с 90-х?

– Перемены разительные. Я начинал свой путь таможенника с инспектора в аэропорту Оренбурга. Те процессы таможенного контроля и выпуска товаров за границу, на которые сейчас уходят считанные секунды, раньше требовали нескольких дней, а порой и недель. Мы принимали рукописные декларации на товары, в которые можно было вносить изменения самому инспектору и заверять их личной номерной печатью. Чтобы отправить документы в вышестоящую таможню, мы пользовались телеграфом и почтой. В 90-е было время, когда основные принципы и подходы к работе таможни только формировались. Но именно тогда была озвучена принципиальная позиция государства о либерализации внешней торговли и создании условий для развития предпринимательской инициативы. По большому счёту эта задача с тех пор не изменилась. А вот формы её решения и инструменты существенно трансформировались, как и законодательная база.

– В то, о чём вы рассказываете, не верится: сегодня, когда цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, мало кто уже помнит, что такое телеграф.

– Таможня не стоит на месте. Она двигается вперёд вместе с экономикой и строительством государства. Со временем появлялись новые информационные системы, а техника всё больше входила в повседневный инструментарий таможенника. В 90-е мы имели ограниченный арсенал технических средств таможенного контроля. Основными были лупа, рулетка, линейка. Цифровые фотоаппараты тогда были не просто диковинкой, а поводом восторженных фантазий весьма оптимистичных людей. С тех пор мы прошли очень серьёзный путь от автономной рабочей станции до глобальной ведомственной телекоммуникационной сети. Сейчас мы можем связаться с любым таможенным органом в режиме реального времени и мгновенно осуществить обмен информацией. Доля автоматических процессов без участия человека возрастает с каждым годом. В этом смысле коррупционные риски и необоснованные требования к участникам ВЭД сведены на нет. А в концепции развития ФТС России до 2030 года заложены и вовсе прорывные решения: все таможенные процедуры должны перейти под контроль искусственного интеллекта.

В музее можно увидеть историю становления Екатеринбургской таможни от Татищева и де Геннина до наших дней. Фото: Павел Ворожцов

Немного о личном

– Насколько мне известно, вы родом из Киева…

– Мой отец был офицером ПВО и по службе довольно часто менял гарнизоны. Факт моего рождения в столице Советской Украины — это скорее стечение обстоятельств, чем закономерность. Отец проходил там обучение, был слушателем Киевской академии ПВО им. маршала Василевского. Наша семья активно перемещалась и по стране, и за рубежом. В первый класс я пошёл в селе Станьково Минской области, где родился пионер-герой Марат Казей, потом жил в Оренбурге, Читинской области, Бурятии. Я отношу себя к той категории людей, для которых адрес — не дом и не улица. В 18 лет я отправился в Киев уже курсантом военного училища. В далёком 1987 году ни я, ни мои сослуживцы даже не могли подумать, что спустя пять лет все мы встанем перед серьёзным выбором: какое будущее ждёт каждого из нас и нашу огромную страну, которую мы обязаны были защищать. Для меня слова «большая семья народов» – не пустая фраза, а понятие, наполненное личным содержанием. В этой семье военнослужащих Советской Армии были украинцы, русские, белорусы, казахи, армяне, азербайджанцы. Но в 1992 году я не смог принять украинскую присягу, поэтому вернулся по месту воинского призыва в Оренбург.

– До сих пор поддерживаете связи с Украиной?

– Сейчас это весьма проблематично, но я продолжаю общаться с сослуживцами, которые живут в России. Кто-то из них остался на военной службе, кто-то уже вышел на пенсию. Мы всегда с огромным интересом следим за событиями, которые происходят на Украине. Я считал и считаю, что там живёт братский нам народ. В основном понимании и менталитете украинского народа нет кровожадности, это люди миролюбивые, склонные к добрососедским отношениям. Наверное, должно пройти время, чтобы мы осознали историческую значимость и близость наших народов. В прошлом мы уже проходили такие истории, я думаю, перевернём и эту страницу.

Фото: Павел Ворожцов

NB.

Пользуясь возможностью обратиться к широкой аудитории читателей «Областной газеты», хочу поздравить всех действующих и бывших сотрудников таможенных органов, ветеранов таможенной службы и членов их семей с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, личного успеха и процветания нашей Великой Родине – России!

Досье «ОГ» Евгений Горохов родился в 1969 году в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО им. маршала авиации А.И. Покрышкина. Службу в таможенных органах начал в 1993 году в должности инспектора таможенного поста Оренбургской таможни. В 2013 году был назначен первым заместителем начальника Оренбургской таможни, а спустя шесть лет возглавил Екатеринбургскую таможню. Полковник таможенной службы. Награждён Почётной грамотой ФТС России, ведомственными медалями и знаками. Обладатель Золотого значка ГТО. Женат, воспитывает двоих детей.

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