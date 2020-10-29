Производитель сериалов «Содержанки» и «Бывшие» получил совладельца из телекома

МегаФон приобретает долю 33,8% в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START. В течение трех лет оператор инвестирует в развитие компании до 5 млрд рублей.

START производит премиальные сериалы и фильмы. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди» и многие другие. Инвестиции МегаФона будут направлены в том числе на производство оригинального контента.

ДМХ – головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«МегаФон ТВ и START – два комплементарных актива с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Аудитория видеосервиса - более одного миллиона пользователей. Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», - говорит генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

Этой осенью сервис представил сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. В разработке уже находится более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.

START активно развивается за пределами СНГ, в том числе совершил несколько крупных сделок по своим оригинальным проектам, которые стали важным шагом признания современного российского контента в мире: киносериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, «Содержанки» - первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives. На престижном фестивале Canneseries 2020 сериал «257 причин, чтобы жить» получил приз за лучшее актерское исполнение, он стал первым проектом из России, который завоевал награду.