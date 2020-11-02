В Екатеринбурге хотят застроить участок вблизи скотомогильника. Фото: проект ООО "Градпроект".

В Екатеринбурге может появиться новый коттеджный посёлок. Земельный участок, предлагаемый под застройку, располагается неподалёку от сибиреязвенного скотомогильника.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории в границах пер. Опалового – пер. Рудногорского – ул. Жилой 2 – 121-го квартала Уктусского лесопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского лесопарка в Рудном, сообщается на сайте горадминистрации. Отмечается, что горожане имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта до 11 ноября включительно. Однако необходимо пройти идентификацию.

Как сообщается в пояснительной записке, участок расположен вне границ санитарно-защитных зон производственных предприятий 1-3 классов, объектов энергетики, транспортной инфраструктуры, скотомогильников, полигонов ТБО. При этом неподалёку расположен сибиреязвенный скотомогильник.

"Вблизи проектируемого участка расположен сибиреязвенный скотомогильник, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ от 10.05.2017 №64 "Об установлении размеров СЗЗ сибиреязвенных скотомогильников №69, №70 на территории п. Садовый Орджоникидзевского района и №71, №72 на территории п. Рудный 22 Чкаловского района Екатеринбурга Свердловской области, установлена санитарно-защитная зона скотомогильников", – говорится в документе.

В положении о характеристиках планируемого развития территории сообщается, что срок реализации проекта – 2025 год. Общая площадь участка составляет 2,29 га. В том числе, зона застройки жилыми домами (1,58 га), производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (0,78 га).