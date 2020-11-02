В Екатеринбурге взяли под охрану библиотеку имени Белинского

В Екатеринбурге под охрану взяли библиотеку имени Белинского. Фото: Галина Соловьева.

В Екатеринбурге утверждены границы первой публичной общедоступной библиотеки в городе – ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского». Приказ №919 выпустило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Данным документом устанавливаются границы территории объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу ул. Белинского, 15. К документу прилагается карта (схема) и координаты поворотных точек границ территории.

Отмечается, что на указанной территории разрешается проведение работ по сохранению объекта, размещение на фасадах информационных вывесок, устройство архитектурной подсветки и прочее. При этом запрещается установка ограждений, фонарей и малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям визуальной доступности объекта.

Фото: приказ

Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Как говорится на сайте учреждения, библиотека была основана 26 мая 1899 года (в 51-ю годовщину со дня смерти Виссариона Белинского) представителями местной элиты. В 1960 году библиотека была размещена по известному всем адресу – ул. Белинского, 15 – в специально построенном для неё здании. В 2003 году состоялось торжественное открытие нового здания («Новая Белинка»), построенного рядом со старым.

На сегодняшний день фонд библиотеки превышает 2,2 млн единиц хранения. Посетители могут ознакомиться с книгами, журналами, а также получить доступ к полнотекстовым базам данных, в том числе к электронной библиотеке диссертаций РГБ и коллекциям Президентской библиотеки.

Напомним, в прошлом году, Свердловская областная библиотека им. В. Г. Белинского отметила 120-летие.