Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём народного единства

В России 4 ноября отмечается государственный праздник День народного единства. Жителей Среднего Урала поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Этот праздник обращает нас к славным страницам отечественной истории. К ратным и трудовым победам нашей страны, основой и главной движущей силой которых всегда был наш народ, его искренняя любовь к Родине, чувство личной ответственности за судьбу страны", - говорится в поздравлении главы региона.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что в нынешней ситуации особенно важна консолидация всех сил общества для преодоления новых вызовов и задач. По мнению губернатора, в единстве устремлений кроется залог процветания России и Свердловской области в частности.
Он подчеркнул, что Средний Урал является одним из самых многонациональных регионов страны, а уральцы не раз демонстрировали образцы единения во имя интересов России. В частности, глава Свердловской области вспомнил Уральский добровольческий танковый корпус и труд миллионов уральцев по обеспечению фронта всем необходимым в годы Великой Отечественной войны.
Также губернатор заявил, что национальные языки и культура народов Урала изучаются в 15 общеобразовательных и 36 воскресных школах региона, а фестивали народного творчества, культурные и спортивные межнациональные мероприятия пользуются большой популярностью. Как отметил Евгений Куйвашев, ко Дню народного единства в этом году подготовлена большая программа праздничных мероприятий.
"Призываю всех жителей региона сплотить ряды в борьбе с новой угрозой современности - распространением коронавирусной инфекции. Помните, что от личной ответственности каждого из нас сегодня зависит безопасность и здоровье жителей региона, эффективное социально-экономическое развитие Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших делах", - обратился губернатор к свердловчанам.
Публикуем программу праздничных мероприятий на 4 ноября:
- В12:00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества начнётся праздник "Великая Победа в многонациональном единстве страны!";
- В 14:00 начнётся праздничный концерт с участием Уральского государственного академического русского народного хора. Коллектив представит зрителям новую программу "Берегите Россию!". Участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина;
- 4 ноября с 12:00 до 14:00 в Екатеринбурге на выходах ряда станций метро добровольцы Регионального волонтёрского штаба по оказанию помощи населению в ситуации распространения коронавирусной инфекции в рамках общероссийской акции #МыВместе будут раздавать свердловчанам брендированные защитные маски;
- 4 ноября в 16:00 в Екатеринбурге (ул. Крылова, 2) будет представлен региональный проект "Геральдический фестиваль". Посетители увидят выставку «Архитектурные красоты Урала», представляющую собой баннеры размером два на два метра, на которых размещены известные архитектурные сооружения региона, а также символика празднования Дня народного единства;
- 4 ноября в 18:00 свердловский филиал РТРС включит дополнительную подсветку на 180-метровой телевизионной башне в Екатеринбурге в честь Дня народного единства. Праздничная иллюминация будет работать до 7.00 5 ноября.