Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём народного единства

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в нынешней ситуации особенно важна консолидация всех сил общества для преодоления новых вызовов и задач. Фото: Владимир Мартьянов.

В России 4 ноября отмечается государственный праздник День народного единства. Жителей Среднего Урала поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Этот праздник обращает нас к славным страницам отечественной истории. К ратным и трудовым победам нашей страны, основой и главной движущей силой которых всегда был наш народ, его искренняя любовь к Родине, чувство личной ответственности за судьбу страны", - говорится в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в нынешней ситуации особенно важна консолидация всех сил общества для преодоления новых вызовов и задач. По мнению губернатора, в единстве устремлений кроется залог процветания России и Свердловской области в частности.

Он подчеркнул, что Средний Урал является одним из самых многонациональных регионов страны, а уральцы не раз демонстрировали образцы единения во имя интересов России. В частности, глава Свердловской области вспомнил Уральский добровольческий танковый корпус и труд миллионов уральцев по обеспечению фронта всем необходимым в годы Великой Отечественной войны.

Также губернатор заявил, что национальные языки и культура народов Урала изучаются в 15 общеобразовательных и 36 воскресных школах региона, а фестивали народного творчества, культурные и спортивные межнациональные мероприятия пользуются большой популярностью. Как отметил Евгений Куйвашев, ко Дню народного единства в этом году подготовлена большая программа праздничных мероприятий.

"Призываю всех жителей региона сплотить ряды в борьбе с новой угрозой современности - распространением коронавирусной инфекции. Помните, что от личной ответственности каждого из нас сегодня зависит безопасность и здоровье жителей региона, эффективное социально-экономическое развитие Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших делах", - обратился губернатор к свердловчанам.

Публикуем программу праздничных мероприятий на 4 ноября: