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Общество
6 ноября 2020, 10:54

В Екатеринбурге появились четыре новые улицы

В Екатеринбурге появились четыре новые улицы.

Судя по карте, новые улицы создаются в микрорайоне Лечебный, где строится коттеджный посёлок "Чистые ручьи". Фото: схема, представленная мэрией

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении названий четырём новым улицам в Октябрьском районе. В городе появятся улицы Брусянская, Рефтинская, Дальнереченская и Бухарская.

Вопрос о присвоении названий проработан комиссией по наименованиям топонимических объектов, которая и рекомендовала градоначальнику принять постановление.

Судя по карте, новые улицы создаются в микрорайоне Лечебный, где строится коттеджный посёлок "Чистые ручьи". К нему ведёт ул. Латвийская. В посёлке расположены также ул. Оборонная, Фронтовых Радистов, Даманцев.

"Информация о новых топонимических объектах направлена в Государственный адресный реестр, УМВД РФ по Екатеринбургу, ЕМУП "Бюро технической инвентаризации", МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса", свердловское ГУ МЧС России, Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону и администрацию Октябрьского района", - рассказали в пресс-службе мэрии городской администрации.

Фото: карта 2 Gis
Областная газета Свердловской области

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