Убыль населения России выросла более чем в два раза

В сентябре в России зафиксировали заметный рост естественной убыли населения. Фото: Владимир Мартьянов.

В сентябре в России зафиксировали заметный рост естественной убыли населения. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года она увеличилась в 2,3 раза.

Как следует из данных Росстата, в сентябре 2020 года в стране на свет появились 130 476 младенцев. Это на 9 145 новорождённых, или на 7,5%, больше, чем в сентябре 2019 года.

Уровень смертности вырос ещё заметнее. Так, за отчётный период в России зарегистрировали 170 717 умерших. Прошлогодний показатель превышен на 31 666 человек, или на 22,8%.

Поскольку смертность в стране растёт быстрее, чем рождаемость, естественная убыль продолжает увеличиваться. Если в сентябре прошлого года она составляла 17 720 человек, то в сентябре этого года она достигла 40 241.

В целом за девять месяцев число родившихся составило 1 068 771, снизившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число умерших - 1 455 916 (+7,6%), естественная убыль выросла в 1,6 раза с 236 868 до 387 145.