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11 ноября 2020, 17:59

Названы слова 2020 года

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Словами года стали «самоизоляция» и «обнуление». Фото: Галина Соловьёва.

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слова года. Ими стали «самоизоляция» и «обнуление».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на доктора филологических наук, научного руководителя проекта «Слова года» Института Пушкина Михаила Осадчего, сначала эксперты отобрали наиболее значимые и обсуждаемые в русскоязычном пространстве темы года. Ими стали пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию РФ. Проанализировав тексты данных тематических блоков, специалисты определили ключевые слова, которые часто использовались и обладали смысловой ёмкостью и значимостью.

Абсолютным лидером стало слово «самоизоляция». Его популярность выросла в 10 раз по сравнению с тремя предыдущими годами. Похожий результат — у слова «обнуление», оно оказалось на втором месте.

В финал также вошли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удалёнка» и «ковид». Последнее, правда, было исключено из анализа, так как ранее его не существовало и сравнивать частность его использования было не с чем.

Добавим, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие поправок к Конституции стало «чрезвычайно важным событием» в жизни страны. При этом он подчеркнул, что имеет в виду все поправки, а не одну из них, касающуюся «обнуления» сроков нахождения действующего Президента Владимира Путина на высшем государственном посту.

Напомним, в 2019 году были отмечены слова «пожар» и «протест». 

Областная газета Свердловской области

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