Опубликован список многоквартирников Свердловской области, где в 2021 году заменят лифты

Более 900 лифтов заменят в многоквартирных домах Свердловской области в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году в многоквартирных домах Свердловской области планируется заменить 902 лифта. Речь идёт об оборудовании, которое эксплуатируется более 25 лет.

Список домов, где будут проводиться работы, уже известен. Согласно утверждённому перечню, обновление лифтового парка будет проводиться в 13 муниципалитетах. А именно: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове, Новоуральске, Заречном, Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, Нижней Туре, Краснотурьинске и Асбесте.

В общей сложности к концу 2021 года заменят 902 лифта в 316 многоквартирниках. Вместе с тем в домах повышенной этажности запланирован монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. В случае возникновения пожара она обеспечит спуск лифтовой кабины на первый этаж.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, финансирование работ будет осуществляться со счёта регоператора на условиях трёхлетней рассрочки платежа. Сейчас ведётся подготовка к конкурсным процедурам по отбору подрядчика для выполнения замены лифтового оборудования.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале насчитывается более 3,3 тыс. подъёмников, эксплуатируемых свыше 25 лет. Их все планировалось заменить к февралю 2025 года.