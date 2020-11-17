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Общество
17 ноября 2020, 18:20

Газовики Екатеринбурга рассказали о неприятных находках при чистке Вечного огня

Вечный огонь

Газовики Екатеринбурга очистили Вечный огонь от мусора. Фото: пресс-служба АО "Екатеринбурггаз".

Сегодня, 17 ноября, газовики Екатеринбурга провели внеплановое техобслуживание Вечного огня на площади Коммунаров. Специалисты достали из чаши шишки, обломки кирпича и остатки цветов.

С защитной конструкции, установленной ещё в апреле, пришлось отскребать нечто похожее на жевательную резинку, рассказали в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Специалисты отмечают, что ежемесячное обслуживание мемориала всегда сопровождается неприятными сюрпризами. Так, в октябре из камеры горения газовики достали большое количество зефира. Ранее оттуда убирали бутылки, но сейчас, благодаря защитному механизму, этого удаётся избежать.

Газовики призывают горожан уважительно относиться к Вечному огню, который является символом памяти о павших воинах-героях. 

Напомним, Вечный огонь был зажжён в Екатеринбурге в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба АО "Екатеринбурггаз"

Областная газета Свердловской области

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