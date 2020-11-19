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Общество
19 ноября 2020, 14:20

Представлен дизайн-проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле

ГДДЮТ

Так, согласно дизайн-проекту, ГДДЮТ будет выглядеть после реконструкции. Фото: Instagram Владислава Пинаева.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. Эскизы здания он опубликовал на своей странице в Instagram.

Представленные изображения показывают, как после обновления здание ГДДЮТ будет выглядеть внутри и снаружи, какой станет прилегающая территория.

Владислав Пинаев рассказал, что в здании, построенном в 1988 году, ни разу не проводили капремонт. Чтобы провести работы, городу необходимо искать источники финансирования. Мэр пообещал работать в этом направлении.

По словам Владислава Пинаева, кружки и секции дворца посещают 4,5 тыс. юных тагильчан. Они занимаются по 130 образовательным программам.

Добавим, в августе в Нижнем Тагиле выбрали подрядчика, которому поручено за пять месяцев разработать проектно-сметную документацию на капремонт ГДДЮТ и пройти с ней государственную экспертизу. Победителем торгов стало ООО «Реконпроект», которое попросило за свою работу 3,9 млн рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

Областная газета Свердловской области

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