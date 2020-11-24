Умер бывший вице-премьер свердловского правительства Александр Блохин

Бывший заместитель Правительства Свердловской области скоропостижно скончался на 83 году жизни. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Умер заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук Александр Блохин. Бывший заместитель Правительства Свердловской области скончался на 83 году жизни.

О смерти Александра Блохина сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Министерство здравоохранения Свердловской области с прискорбием сообщает, что 24 ноября 2020 года на 83 году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения, экс директор «Уральского научно-практического центра медико-социальных и экономических проблем здравоохранения» Блохин Александр Борисович», - говорится в сообщении ведомства.

Свои соболезнования в связи с кончиной медика выразил глава региона Евгений Куйвашев.

«Выражаю глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и коллегам Александра Борисовича Блохина, заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профессора, выдающегося организатора уральского здравоохранения, в связи с его кончиной», - говорится в обращении губернатора.

Александр Блохин родился в Свердловске в семье служащего. В 1962 году закончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Санитарный врач». С 1969 года работал на руководящих должностях в лечебных учреждениях Свердловской области. С 1970 года заместитель заведующего облздравотделом, а с 1977 года первый заместитель заведующего Свердловским облздравотделом. С 1984–1986 назначен заведующим областным отделом социального обеспечения Свердловского облисполкома, а с 1986 по 1991 - начальником Главного управления здравоохранения Свердловской области. В 1992 году был назначен заместителем Правительства Свердловской области по социальным вопросам. В 1995 году по его инициативе в Екатеринбурге был создан Научный практический центр «Уралмедсоцэкономпроблем». Александр Блохин возглавлял его до 2014 года.

«Александр Блохин руководил отраслью в непростое время, в период социально-экономических реформ середины 1980-х – начала 1990-х годов. Он заложил прочную основу для создания современной системы медицинской помощи, решения актуальных вопросов общественного здоровья. Его солидный опыт был востребован и в должности заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной сфере», - отметил Евгений Куйвашев.

Александр Блохин возглавлял кафедру Управления и экономики здравоохранения в Уральском экономическом университете, написал свыше 200 научных статей и монографий, подготовил 12 докторов наук и 34 кандидата медицинских наук.

За самоотверженный труд Александр Блохин был награждён Орденом Трудового Красного Знамени, медалями и грамотами Правительства РФ, правительства Свердловской области и губернатора Свердловской области.