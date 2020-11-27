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Общество
27 ноября 2020, 12:59

В Екатеринбурге изменили границы градостроительного ансамбля, занимающего почти всю улицу Свердлова

улица Свердлова в Екатеринбурге

Объект культурного наследия регионального значения занимает почти всю улицу Свердлова. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге изменили границы «Ансамбля градостроительного» на Свердлова. Объект культурного наследия регионального значения занимает почти целую улицу.

Он включает в себя 13 зданий, большинство из них — жилые дома. Они расположены по адресам: ул. Свердлова, 11а, 11, 15, 22, 25, 27, 30, 34, 56, 58, 60, 62, 66. Границы ансамбля были утверждены в 2017 году.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области изменило их. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале региона.

Фото: документ

В управлении «Областной газете» пояснили, что внести изменения в принятый ранее документ потребовалось в связи с отделением границ другого объекта — административного здания, расположенного по соседству, на улице Братьев Быковых, 11. Эта процедура имеет только юридический характер, фактически границы территории объектов не изменились.

В Свердловской области имеется не более десяти подобных градостроительных ансамблей. В Екатеринбурге они также расположены на проспекте Ленина и в Городке чекистов. Кроме того, сразу несколько домов на одной улице признаны объектом культурного наследия в Алапаевске, Нижнем Тагиле и Верхотурье.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге изменили границы градостроительного ансамбля, занимающего почти всю улицу Свердлова