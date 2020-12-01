«Областная газета» и библиотека имени Белинского заключили договор о создании полного электронного архива «ОГ». Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня «Областная газета» и библиотека имени Белинского заключили договор о создании совместными усилиями полного электронного архива «ОГ». Соглашение подписали главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин и директор Белинки Ольга Опарина.

«Областная газета» начала выходить в 1990 году, когда компьютеризация СМИ находилась в зачаточном состоянии. В частности жёсткие диски имели весьма ограниченный объём, а интернета не было вовсе. Соответственно, никто не понимал, как (и главное – зачем) хранить электронные копии газет и журналов. Поэтому хранили только бумажные оттиски.

Директор Белинки Ольга Опарина (слева) объясняет главному редактору «ОГ» Дмитрию Полянину (в центре) и заместителю редактора Владимиру Васильеву, как происходит оцифровка газет. За сканером стоимостью свыше 8 млн рублей, который был привезён в Екатеринбург в прошлом году из Германии, – библиотекарь Регионального центра цифровых библиотечных технологий Евгения Шуминова. Фото: Павел Ворожцов

Но возможности (как и запросы аудитории) постепенно менялись. В 2004 году у «ОГ» появился свой сайт, а с октября 2010-го на нём стали выкладываться не только тексты и фотографии, но и pdf-файлы бумажной версии. Вот тут-то и встал вопрос о необходимости создания полного электронного архива, то есть – об оцифровке номеров газеты за первые 20 лет её существования...

В электронный формат сотрудники библиотеки уже перевели первый номер «Областной газеты». Он увидел свет 8 марта 1990 года. Тогда издание называлось «За власть советов» и выходило всего два раза в месяц. Фото: Павел Ворожцов

На помощь «ОГ» пришёл наш давний партнёр – областная библиотека имени Белинского, у которой есть всё необходимое для подобной работы – и оборудование, и специалисты. Газета взамен за услугу обязалась передать Белинке электронный архив последнего 10-летия, а также право размещать все материалы издания на интернет-ресурсах библиотеки.

Оцифрованные документы размещены в хранилище, где соблюдаются температурный и световой режимы. Позже туда отправятся переведённые в электронный формат номера «ОГ». Фото: Павел Ворожцов

– Газеты – это летописи современной жизни, – сказала при подписании договора Ольга Опарина. – Раньше таких летописей было несколько: «Уральский рабочий», «На смену!», «Областная газета»... Сейчас осталась только одна – «Областная». И очень здорово, что мы нашли вариант, как обеспечить доступ к этой летописи любого жителя Среднего Урала. Первые результаты совместной работы (то есть электронные версии «ОГ» за 1990-1995 годы) появятся на сайтах обоих организаций уже в этом году.

Электронные версии «ОГ» за 1990-1995 годы появятся на сайтах обоих организаций уже в этом году. Фото: Павел Ворожцов

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Опубликовано в №225 от 02.12.2020