В Лесном под охрану взяли кинотеатр и ДК на улице Ленина

В Лесном под охрану взяли кинотеатр и ДК на улице Ленина. Фото: документ.

В Лесном утвердили границы двух объектов культурного наследия муниципального значения. Оба здания расположены на улице Ленина.

Приказом №1064 утверждаются границы «Дома культуры «Современник» на ул. Ленина, 22, а приказом №1065 – «Здания кинотеатра «40 лет Октября» на ул. Ленина, 41. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

На данных территориях запрещено капитальное строительство а также проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования территории. При этом разрешено размещение информационных стендов, памятных знаков, музейных экспозиций.

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