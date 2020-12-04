В Лесном под охрану взяли кинотеатр и ДК на улице Ленина

В Лесном утвердили границы двух объектов культурного наследия муниципального значения. Оба здания расположены на улице Ленина.
Приказом №1064 утверждаются границы «Дома культуры «Современник» на ул. Ленина, 22, а приказом №1065 – «Здания кинотеатра «40 лет Октября» на ул. Ленина, 41. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
На данных территориях запрещено капитальное строительство а также проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования территории. При этом разрешено размещение информационных стендов, памятных знаков, музейных экспозиций.
Это интересно!
- Дом культуры «Современник» (одно из старейших учреждений культуры города) открылся осенью 1957 года. Всего через полтора года на его сцене прошла премьера первого спектакля "В поисках радости" по пьесе В. Розова.
- Кинотеатр «40 лет Октября» построен в 1958 году. Учреждение возглавил В. П. Заплатин. Первая киноаппаратура работала на углях, затем была «Родина», а с 1994 года начался показ стереоскопических фильмов. В 1991 году был проведён конкурс на новое название. Победил вариант «Ретро».