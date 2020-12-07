Вопрос Владимиру Путину сможет задать любой россиянин

В прошлом году Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 19 минут. В ней приняли участие 1 895 журналистов со всего мира Фото: Пресс-служба Кремля.

Стартовал приём обращений для 16-й Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина. Вопрос можно задать на сайте москва-путину.рф или с помощью мобильного приложения «Москва — Путину», которое доступно для скачивания в Интернете.

Большая пресс-конференция главы государства состоится в этом году 17 декабря. Из-за сложной эпидемической обстановки по COVID-19 она пройдёт в режиме видеоконференции. Президент подключится к ней из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители российских и иностранных СМИ будут работать из зала московского Центра международной торговли, а для журналистов из Уральского федерального округа откроют площадку в Екатеринбурге — точное её местоположение пока неизвестно.

Помимо общения с прессой, Владимир Путин ответит на вопросы граждан, которые они смогут отправить через мобильное приложение или на специальный сайт. Есть три варианта подачи обращений: написать вопрос, записать видео или отправить готовый ролик. Продолжительность ролика ограничена одной минутой, к письменным вопросам можно прикрепить не более пяти фотографий. Обрабатывать обращения будут волонтёры Общероссийского народного фронта.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Владимира Путина будут вести в прямом эфире телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24» и ОТР, радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Начало – 17 декабря в 12:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что в прошлом году пресс-конференция Президента длилась 4 часа 19 минут. В ней приняли участие 1 895 журналистов со всего мира, вопросы Владимиру Путину успели задать чуть более 55 представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

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