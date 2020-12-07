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7 декабря 2020, 15:03

Фотографа Дмитрия Лошагина решили досрочно выпустить на свободу

Суд Лошагин

Осуждённому за убийство жены фотографу заменили неотбытый срок на ограничение свободы. Фото: Владимир Мартьянов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга решил досрочно выпустить на свободу Дмитрия Лошагина. Осуждённому за убийство жены фотографу заменили оставшийся срок на ограничение свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 7 декабря Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого Дмитрия Лошагина о замене оставшегося наказания на более мягкое. 3 года и 25 дней лишения свободы заменили на ограничение свободы на этот же срок.

Напомним, Дмитрий Лошагин был осуждён за убийство жены в 2015 году. Сначала фотограф отбывал свой срок в ИК № 54 в Новой Ляле, затем его перевели в колонию № 10 Екатеринбурга. На сегодняшний день осуждённый провёл в местах лишения свободы 6 лет 9 месяцев и 5 дней. Неотбытая часть наказания составляет 3 года 25 дней.

В декабре 2019 года Дмитрий Лошагин уже пытался добиться смягчения неотбытой части наказания на более мягкое. Тогда Свердловский областной суд отказался выпускать фотографа из исправительной колонии.

Отмечается, что в этот раз свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев и администрация исправительного учреждения также возражали против удовлетворения ходатайства осуждённого, поскольку свою вину он так и не признал и не принёс извинения потерпевшим. Кроме того, за время отбытия наказания, в 2018 году, у Дмитрия Лошагина было дисциплинарное взыскание.

Судебный акт в законную силу пока не вступил. В течение ближайших 10 дней прокуратура изучит решение суда на наличие оснований для его обжалования.

Областная газета Свердловской области

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