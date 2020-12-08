Копилку профессиональных наград «ОГ» пополнила статуэтка богини Ириды

В конкурсе журналистов «Золотой гонг» сотрудники «Облгазеты» побеждают ежегодно. Фото: Алексей Кунилов

В редакцию «Облгазеты» прибыла из Москвы статуэтка богини вестей и радуги Ириды – главный приз Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг – 2020». Его лауреатом за лучший материал о разоблачении коррупции стал обозреватель «ОГ» Станислав Мищенко. Профессиональное жюри отметило нашего сотрудника за серию материалов о лесном хозяйстве Свердловской области, в которых он рассказал о фактах коррупции среди работников лесничеств и их покровительстве чёрным лесорубам.

Один из престижнейших российских конкурсов печатной журналистики впервые за 26 лет своей истории прошёл дистанционно. Новый формат не помешал членам жюри и лауреатам обсудить итоги «Золотого гонга – 2020». В этом году на конкурс поступило около 300 публикаций от 110 номинантов, которые представили более 50 средств массовой информации из 29 российских регионов.

Лауреатов выбрали по 13 основным и 4 специальным номинациям. Лучшим материалом года о разоблачении коррупции стала серия публикаций обозревателя «ОГ» Станислава Мищенко о лесном хозяйстве Свердловской области. Член жюри, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская отметила смелость «Облгазеты» в раскрытии столь резонансной темы и поблагодарила главного редактора издания Дмитрия Полянина за приверженность высоким профессиональным стандартам.

– Отношение к нашей профессии претерпевает сейчас некоторые изменения в обществе, – добавила Софья Дубинская. – И это плохо, потому что бывает много негатива, потому что журналисты бывают разными. Жизнь нас немножко расколола. Есть общее звучание у слов «преданный» и «предательство». Предавать нельзя, а преданным профессии быть можно и нужно. Я знаю, что все, кто сегодня здесь собрался, не изменят профессии, где бы вы ни были и куда бы не забросила вас судьба.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №230 от 09.12.2020