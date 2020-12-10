За время пандемии свердловский омбудсмен впервые приняла 225 человек онлайн

Омбудсмен рассказала, как изменилась структура обращения граждан в период пандемии. Фото: скриншот с записи пресс-конференции

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова впервые в своей практике приняла 225 человек онлайн. Омбудсмен рассказала, как изменилась структура обращения граждан в период пандемии.

Как рассказала Татьяна Мерзлякова в ходе пресс-конференции, посвящённой Международному дню прав человека, в этом году 46% обращений поступили по электронной почте.

«У меня никогда такого не было - 225 человек принятых онлайн. Вообще их не было. Я вообще не признавала такой политики, как онлайн-приём населения. Люди всегда рвались ко мне на приём. В этом году я впервые ввела практику онлайн. Это не лучший вариант. Но это вариант от безысходности», - подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

По словам Татьяны Мерзляковой, общее количество обращений немного превышает прошлогодние показатели. Больше, чем когда-либо выросло количество обращений по вопросам прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. Если в прошлом году таких обращений было 3,5%, то в этом году - 4,6%.

Также значительно выросло число предложений о совершенствовании законодательства: в прошлом году поступило 0,39% таких обращений, а этом году - 4,93 %.

«К нам люди писали обо всём. Писали, что недра должны принадлежать человеку и, наоборот, что недра должны принадлежать государству, писали, что если в Конституции не будет гражданского общества, значит, она отстаёт от жизни, писали, что Центробанк должен стать боле публичным. Подавляющее большинство обращений, о которых писали люди, в том или ином виде вошли в Конституцию. Как говорит Павел Крашенинников — частично учтены», - отметила свердловский омбудсмен.

Также возросло количество обращений, связанных с защитой прав иностранных граждан: приёма в гражданство, паспортизации и возврата на родину. Обращение о защите прав граждан, находящихся в местах лишения свободы выросло с 12 до 13,1%.

Татьяна Мерзлякова также отметила сокращение количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального обслуживания (с 6,5% упали до 5,4%). А вот вопросы детства напротив, выросли с 4,5 до 5,9%, также как и обращения во вопросам кредитования (с 5,2 до 6,3%).

«Этот год был годом спасения человека, бизнес рушился, какие-то экономические оплоты рушились, но делалось всё, чтобы человек был защищён», - резюмировала Татьяна Мерзлякова.

Добавим, что 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Праздник установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН спустя 2 года после принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека.