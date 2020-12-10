Татьяна Мерзлякова надеется на принятие закона о репатриации соотечественников

Во встрече с Владимиром Путиным приняла участие Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Москве в формате видеоконференции состоялось ежегодное заседание Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во встрече с Владимиром Путиным приняла участие Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Главными темами заседания стали проблемы здравоохранения, преимущества и риски цифровизации, защита прав россиян и соотечественников. Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса подтолкнула власть к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. В новых условиях отношения между государством и гражданином приобрели иную форму. И не всегда эти изменения идут людям во благо.

По словам свердловского омбудсмена, из-за перехода части органов государственной власти на дистанционный режим работы обострились проблемы с получением российского гражданства жителями зарубежных стран, которые имеют родственные связи с нашей страной. В основном это касается соотечественников из государств бывшего Советского Союза. Ежегодно аппарат Татьяны Мерзляковой, которая является председателем постоянной комиссии СПЧ по миграции, получает около 700 обращений по этому поводу, а в целом по России их число больше в десятки раз.

– Нам необходим федеральный закон о репатриации выходцев из традиционных народов России – русских, татар, башкир и других, – сказала «ОГ» Татьяна Мерзлякова. – Совсем недавно был случай, когда уроженка Нижнего Тагила, русская женщина, но при этом гражданка Таджикистана, не смогла вернуться на родину из-за того, что наша граница сейчас закрыта для неграждан России. Её родители уехали в Таджикистан на комсомольскую стройку, но так и не вернулись обратно. И среди соотечественников немало тех, кто не имеет российского гражданства, – они очень сильно переживают эту ситуацию. В своём докладе к заседанию СПЧ я хотела предложить, чтобы они получали гражданство автоматически, лишь по одному заявлению.

Перспективы у закона о репатриации есть: в администрации Президента России Татьяну Георгиевну заверили, что её предложения учтут при подготовке соответствующего документа. Тем более что Владимир Путин неоднократно поднимал эту тему, в том числе и в общении с правозащитниками.

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