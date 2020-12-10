Владимир Путин поддержал идею создания суда по правам человека

Также Владимир Путин высказался по поводу предложения о введении института следственного судьи. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства поддержал идею одного из участников заседания о создании в стране специального суда по правам человека.

"Идею о создании российского суда по правам человека просто нужно проработать. Этот институт требует и финансирования, и изменения определённой системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная", - передаёт слова Президента ТАСС.

Также Владимир Путин высказался по поводу предложения о введении института следственного судьи, который бы занимался жалобами на следствие. Он подчеркнул, что подобный институт формировался в России ещё в конце XIX века, но не прижился. По его мнению, появление такого института не избавило бы страну от нарушений в сфере следствия и дознания.

При этом глава государства указал на необходимость продолжения работы по выявлению проблем в данной системе.

"Если не обращать внимания на какие-то явные нарушения, то тогда они примут массовый характер, чего мы не можем допустить", - подытожил Президент.