Фотограф «Областной газеты» представил выставку своих работ в музее «Шурави»

Фото: А. Кунилов.

В Екатеринбурге начала свою работу персональная фотовыставка «Хроника военного журналиста». Автор работ – фотокорреспондент «Областной газеты» Алексей Кунилов.

Фотопроект посвящен 26-й годовщине ввода федеральных сил в Чеченскую республику. Алексей Кунилов в качестве корреспондента «Областной газеты» в январе 1995 года освещал события после ввода Федеральных сил в Чеченскую республику. На всех его кадрах запечатлены трагические события в Грозном. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 29 января 2021 года.