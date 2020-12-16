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16 декабря 2020, 10:49

Фотограф «Областной газеты» представил выставку своих работ в музее «Шурави»

Фото: А. Кунилов.

Фото: А. Кунилов.

В Екатеринбурге начала свою работу персональная фотовыставка «Хроника военного журналиста». Автор работ – фотокорреспондент «Областной газеты» Алексей Кунилов.  

Фотопроект посвящен 26-й годовщине ввода федеральных сил в Чеченскую республику. Алексей Кунилов в качестве корреспондента «Областной газеты» в январе 1995 года освещал события после ввода Федеральных сил в Чеченскую республику. На всех его кадрах запечатлены трагические события в Грозном. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 29 января 2021 года.

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Областная газета Свердловской области

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