Грозные дни Грозного. Четверть века спустя

«Въезжая в Грозный, мы держали в памяти сюжеты из теленовостей и были готовы к тому, что пред нами предстанет почти разрушенный город, но увиденное своими глазами превзошло все ожидания» («ОГ», 1995 год). Фото: Алексей Кунилов

11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, более известная как первая чеченская война. За неделю до Нового года её участниками стали бойцы 276-го Уральского мотострелкового полка.

Они отправились в Грозный для миротворческой миссии, а попали на войну. Наши бойцы участвовали в штурме президентского дворца Джохара Дудаева. Как и все в той ситуации полной неразберихи и грубейших ошибок высшего командования, полк нёс большие потери, но показал себя одним из самых боеспособных.

Как сообщала тогда наша газета со ссылкой на данные областного военного комиссариата, уже к 30 января погибли 27 свердловчан, 59 военнослужащих, призванных в Свердловской области, были ранены и находились в госпиталях.

Специальные корреспонденты «Областной газеты» Андрей Кузнецов и Алексей Кунилов стали первыми уральскими журналистами, побывавшими в этой вспыхнувшей точке. Их репортаж, публиковавшийся в шести номерах «ОГ», стал одним из документов, свидетельствующих о том, что происходило в Грозном 25 лет назад. О том, как наши солдаты и офицеры, мирные жители чеченской столицы вынуждены были своими жизнями расплачиваться за ошибки политиков.

Досье «ОГ» Андрей КУЗНЕЦОВ возглавлял в «ОГ» отдел политики, был заместителем главы администрации губернатора Свердловской области, сейчас – секретарь президиума центрального совета по идеологии и председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Алексей КУНИЛОВ с 1993 года по настоящее время работает в «Областной газете». Фото: Из личного архива Алексея Кунилоа

«Десять разведчиков уральского полка пошли выносить убитых с места последнего боя и час пролежали на одной из площадей лицом вниз под автоматным огнём постов соседней части… Когда из окна или с крыши дома летят гранаты, у танкиста, имеющего приказ на подавление огневых точек, нет другого выхода, кроме как развернуть башню и превратить дом в руины».

Репортажи в «Областной газете из Грозного выходили 3, 7, 8, 10 и 15 февраля 1995 года. Фото: Галина Соловьёва

В екатеринбургском музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави» (проспект Космонавтов, 26) открылась выставка «Хроника военного журналиста», составленная из снимков, сделанных четверть века назад нашим фотокорреспондентом Алексеем Куниловым. Если не вглядываться в фасон одежды, то снимки эти мало чем отличаются от тех, что были сделаны фронтовыми хроникёрами во времена Великой Отечественной – руины, оставшиеся от некогда цветущего города, и люди, заглянувшие в глаза смерти. Они теперь ещё острее чувствуют, как прекрасна жизнь. Но можно только гадать о том, как сложилась их дальнейшая судьба.

276-й Уральский мотострелковый полк участвовал потом и во второй чеченской войне. Семь представителей полка были в разные годы удостоены звёзд Героев, из них четверо (Юрий Игитов, Владимир Коргутов, Олег Касков и Юрий Шадура) за подвиги, совершённые в Чечне.

«Возле больничного комплекса бронированный тягач расчищал улицу от пострадавшей в боях техники. Из люка БТС выглянул совсем ещё мальчишка, и, увидев нас, штатских, едва заметно улыбнулся». Фото: Алексей Кунилов

«Нам показалось, что русские женщины, живущие в подвалах, готовы были рассказать нам много интересного о предвоенной жизни в городе, но опасались соседей-чеченцев». Фото: Алексей Кунилов

«Один из бойцов 276-го полка, смеясь, показал нам отверстие в шапке, оставленное чеченской пулей. Наверное, только так, с улыбкой, можно на войне быть сильнее смерти». Фото: Алексей Кунилов

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