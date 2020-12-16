Как продлить разрешение на оружие в период пандемии?

Продлевать разрешение на оружие свердловчанам старше 65 лет не нужно, пока на территории области для этой группы населения действуют ограничительные меры. Фото: Алексей Кунилов

Из-за пандемии коронавируса получение многих услуг, льгот и документов стало доступно дистанционно, но не обо всех гражданам известно в полной мере. Так, в редакцию «Облгазеты» обратилась читательница из Краснотурьинска Марина Кудрявцева с вопросом, как сейчас можно продлить разрешение на оружие.

– У моего отца есть охотничье ружьё, срок разрешения на его хранение истекает 5 февраля 2021 года, – объясняет Марина Кудрявцева. – Чтобы его продлить, нужно собрать документы, в том числе медицинские справки. Отцу 82 года, и по врачам ему ходить особенно опасно. Слышала, что принято решение об автоматическом продлении разрешений в связи с пандемией, а также об увеличении срока их действия с пяти до 15 лет. Но у нас в городе ответственные лица об этом ничего не слышали.

Действительно, весной нынешнего года, 3 апреля, было принято постановление Правительства России № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году». В частности, документ наделил Росгвардию правом принять решение о переносе сроков прохождения процедур, связанных с продлением (переоформлением) разрешительных документов, на период до 12 месяцев. И ведомство издало распоряжение, которое облегчило жизнь в период пандемии охотникам, егерям и другим владельцам охотничьего, гражданского, спортивного и коллекционного оружия. Но поблажка действовала только до 1 сентября 2020 года. А что же теперь?

– Ваша читательница и её отец могут не волноваться. Пока на территории нашего региона из-за коронавируса действуют ограничительные меры для граждан в возрасте 65+, к ответственности за нарушение сроков продления разрешения на оружие они привлекаться не будут, – сообщила «Облгазете» начальник пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области подполковник полиции Ольга Бельская. – Когда ограничения снимут, тогда и необходимо будет заняться сбором справок и другими формальностями.

Что касается граждан моложе 65 лет, то им для продления разрешительных документов на охотничье оружие, как сообщили в областном управлении Росгвардии, необходимо подать по месту жительства заявление и все необходимые документы: паспорт, разрешение, медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (за исключением заявителей, которые представили такие медицинские заключения менее пяти лет назад); охотничий билет. Граждане, которые являются владельцами оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку на знания правил безопасного обращения с оружием и наличие навыков такого обращения.

Заявление рекомендуется подавать в электронном виде через портал Госуслуг. Готовые документы можно получать в местах предоставления государственных услуг по предварительной записи или через портал Госуслуг, или по телефонам подразделений, которые размещены на сайтах территориальных органов Росгвардии.

Что касается вопроса читательницы об увеличении срока действия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия с 5 до 15 лет, то пока это лишь законопроект, который благополучно преодолел первое чтение в Госдуме России. Если данные поправки в закон «Об оружии» примут, в действие они вступят с 2022 года. Поблажек в плане медосмотров законопроектом не предусмотрено. Проходить их владельцам охотничьего оружия придётся раз в пять лет, данные о состоянии здоровья будут автоматически передаваться в электронном виде. Если здоровье в порядке и никаких нарушений охотник не допустил, разрешение будет продлено на пять лет, и потом ещё на пять.

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