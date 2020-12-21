В 2020 году на Свердловской магистрали обновили 140 железнодорожных переездов

На Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов. Фото: пресс-служба СвЖД

CвЖД в 2020 году обновила 140 железнодорожных переездов. На плановый ремонт и модернизацию переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами было направлено более 120 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, на 57 переездах заменён настил с укладкой резинокордового покрытия, на трёх – модернизирована автоматическая переездная сигнализация. Ещё на девяти объектах улучшены системы электроснабжения и освещения, а на 22 проведена замена светофорных головок на светодиодные. Устройство заграждения переездов установлено на переезде перегона Кунавино – Каменск-Уральский, ещё на 20 объектах проведена замена УЗП.

На двух переездах: на перегоне Лечебный – Кольцово (Свердловская область) и на станции Кукуштан (Пермский край) установлены системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения водителями.

Добавим, что всего на Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов, в том числе 191 из них обслуживается дежурным работником. 164 переезда с дежурным работником оборудованы устройствами заграждения переездов.

В Свердловской области на балансе СвЖД находится 267 переездов, в Пермском крае – 143 переезда, в Тюменской области – 48, в ХМАО – 39, в ЯНАО – 7 переездов.